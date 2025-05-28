Земля стане безлюдною: у Сонячній системі з'явиться ще один придатний для життя світ

Коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, то воно збільшиться в розмірах і знищить Венеру та Меркурій, а Землю зробить непридатною для життя. Водночас зона населеності Сонця переміститься далі, а значить до неї потрапляє планета Юпітер і його супутники. Вчені вважають, що це може призвести до того, що супутник Юпітера Європа стане населеним світом.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

Супутник Юпітера Європа зараз є крижаним світом, під поверхнею якого, як вважається, ховається океан із рідкої води. Вчені вважають, що після того, як Сонце стане червоним гігантом, у Європи з'явиться атмосфера з водяної пари, яка може сприяти появі та розвитку життя. Це пов'язано з тим, що зона населеності Сонця, тобто ділянка космосу, де умови сприятливі для підтримання життя, перебуватиме далі, ніж зараз.

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Як помирають зірки?

Такі зірки, як Сонце, існують протягом приблизно 10 млрд років, поки можуть підтримувати термоядерний синтез водню у своєму ядрі. Коли цей водень закінчується (у Сонця це станеться приблизно через 5 млрд років), зірки розширюються і переходять у фазу червоного гіганта. Вважається, що Сонце знищить Меркурій і Венеру, а Земля може і вижити, але стане непридатною для життя. Після стадії червоного гіганта Сонце перетвориться на маленьку зірку білий карлик, яка зможе існувати ще 12-15 млрд років.

Сонце стане червоним гігантом Фото: phys.org

Більші масивні зірки помирають унаслідок вибуху наднової і на їхньому місці виникають нейтронні зірки та чорні діри. Якщо біля білих карликів планети можуть існувати, то вибух наднової знищує будь-яке оточення масивної зірки.

Зараз відомо, що багато виявлених планет за межами Сонячної системи обертаються навколо білих карликів, а це значить, що після смерті Сонця планети за Марсом (а може, і сам Марс) зможуть існувати далі.

Що станеться з Юпітером і Європою?

Нове моделювання передбачає, що Юпітер і його супутники виживуть після того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта, і перебуватимуть у зоні населеності нашої зірки. Вчені вважають, що розширення Сонця призведе до появи на планеті хмар із вищою здатністю відбивати світло.

Під впливом більш яскравого Юпітера і атмосфери Сонця, що розширюється, льоди Європи будуть сублімуватися Фото: NASA

Під впливом більш яскравого Юпітера і атмосфери Сонця, що розширюється, льоди Європи будуть сублімуватися. Це схоже на те, як лід без переходу в рідкий стан відразу випаровується на сонячному світлі. Більша частина сублімованої крижаної пари буде втрачена в космосі, але частина залишиться пов'язаною з Європою протягом кількох сотень тисяч років, перш ніж її буде втрачено остаточно. Незалежно від того, є на Європі зараз життя чи ні, цілком можливо, що Європа може стати населеним світом протягом цього часу. Одне велике питання полягає в тому, чи достатньо цього часу, щоб життя зародилося і розквітло.

Як уже писав Фокус, планети Юпітер і Сатурн були першими світами, які утворилися навколо Сонця.

Також Фокус писав про те, що планета Уран розкрила свої секрети вченим. Дослідження, засноване на 20-річних спостереженнях космічного телескопа Хаббл, надало вченим нову інформацію про одну з найзагадковіших планет Сонячної системи.