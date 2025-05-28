Земля станет необитаемой: в Солнечной системе появится еще один пригодный для жизни мир

Когда Солнце превратится в красного гиганта то оно увеличится в размерах и уничтожит Венеру и Меркурий, а Землю сделает непригодной для жизни. В то же время зона обитаемости Солнца переместится дальше, а значит в нее попадает планета Юпитер и его спутники. Ученые считают, что это может привести к тому, что спутник Юпитера Европа станет обитаемым миром.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

Спутник Юпитера Европа сейчас является ледяным миром, под поверхностью которого, как считается, скрывается океан из жидкой воды. Ученые считают, что после того, как Солнце станет красным гигантом, у Европы появится атмосфера из водяного пара, которая может способствовать появлению и развитию жизни. Это связно с тем, что зона обитаемости Солнца, то есть участок космоса, где условия благоприятны для поддержания жизни, будет находиться дальше, чем сейчас.

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Как умирают звезды?

Такие звезды, как Солнце, существуют в течение примерно 10 млрд лет, пока могут поддерживать термоядерный синтез водорода в своем ядре. Когда этот водород заканчивается (у Солнца это произойдет примерно через 5 млрд лет) звезды расширяются и переходят в фазу красного гиганта. Считается, что Солнце уничтожит Меркурий и Венеру, а Земля может и выжить, но станет непригодной для жизни. После стадии красного гиганта Солнце превратится в маленькую звезду белый карлик, которая сможет существовать еще 12-15 млрд лет.

Солнце станет красным гигантом Фото: phys.org

Более крупные массивные звезды умирают в результате взрыва сверхновой и на их месте возникают нейтронные звезды и черные дыры. Если возле белых карликов планеты могут существовать, то взрыв сверхновой уничтожает любое окружение массивной звезды.

Сейчас известно, что многие обнаруженные планеты за пределами Солнечной системы вращаются вокруг белых карликов, а это значит, что после смерти Солнца планеты за Марсом (а может и сам Марс) смогут существовать дальше.

Что произойдет с Юпитером и Европой?

Новое моделирование предполагает, что Юпитер и его спутники выживут после того, как Солнце превратится в красного гиганта, и будут находится в зоне обитаемости нашей звезды. Ученые считают, что расширение Солнца приведет к появлению на планете облаков с более высокой способностью отражать свет.

Под воздействием более яркого Юпитера и расширяющейся атмосферы Солнца, льды Европы будут сублимироваться Фото: NASA

Под воздействием более яркого Юпитера и расширяющейся атмосферы Солнца, льды Европы будут сублимироваться. Это похоже на то, как лед без перехода в жидкое состояние сразу испаряется на солнечном свете. Большая часть сублимированного ледяного пара будет потеряна в космосе, но часть останется связанной с Европой в течение пары сотен тысяч лет, прежде чем будет потеряна окончательно. Независимо от того, есть на Европе сейчас жизнь или нет, вполне возможно, что Европа может стать обитаемым миром в течение этого времени. Один большой вопрос заключается в том, достаточно ли этого времени, чтобы жизнь зародилась и расцвела.

Как уже писал Фокус, планеты Юпитер и Сатурн были первыми мирами, которые образовались вокруг Солнца.

Также Фокус писал о том, что планета Уран раскрыла свои секреты ученым. Исследование, основанное на 20-летних наблюдениях космического телескопа Хаббл, предоставило ученым новую информацию об одной из самых загадочных планет Солнечной системы.