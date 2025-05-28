Загадочная планета Солнечной системы раскрыла свои секреты: что обнаружили на Уране (фото)

Исследование, основанное на 20-летних наблюдениях космического телескопа Хаббл, предоставило ученым новую информацию об одной из самых загадочных планет Солнечной системы.

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Об этом пишет Wired.

Уран – это седьмая планета от Солнца. Ученые из Университета штата Аризона, США, получили новые данные о составе и динамике атмосферы планеты после тщательного анализа наблюдений космического телескопа Хаббл за 20 лет.

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Известно, что планета Уран в основном состоит из воды и аммиачного льда, ее диаметр составляет примерно 51 000 км, что примерно в 4 раза больше диаметра Земли, а ее масса примерно в 15 раз больше, чем у нашей планеты. У Урана есть 13 колец и 28 спутников.

В 1986 году космический аппарат "Вояджер-2" в первый и последний раз в истории провел исследование Урана с близкого расстояния. Но благодаря этому новому исследованию мы теперь знаем немного больше об этом ледяном гиганте. Астрономы выяснили, что основными компонентами атмосферы Урана являются водород и гелий с небольшим количеством метана и очень небольшим количеством воды и аммиака. Уран выглядит бледно-голубо-зеленым, потому что метан поглощает красную составляющую солнечного света.

Это изображение Урана сделал космический аппарат "Вояджер-2" в январе 1986 года Фото: NASA

В отличие от всех других планет Солнечной системы, ось вращения Урана находится почти параллельно плоскости орбиты, по которой планета вращается вокруг Солнца. Это значит, что там, где у Земли находится экватора, у Урана находятся полюса.

Орбитальный период Урана составляет 84 года, а означает, что для определенной точки на поверхности период, когда Солнце светит (часть весны, лета и часть осени), длится около 42 лет, а период, когда Солнце не светит (часть осени, зимы и часть весны), также длится около 42 лет. Астрономы собрали данные о временах года на Уране за 20 лет.

На этом снимке Урана, полученном космическим телескопом Уэбб, видны девять из 28 спутников планеты и ее кольца Фото: NASA

Ученые выяснили, что за этот период южный полярный регион темнел перед зимой, а северный полярный регион становился ярче с приближением лета. Наблюдая за планетой в четыре разных момента времени с разницей в несколько лет годы, астрономы смогли увидеть, как постепенное смещение времен года повлияло на планету.

На снимке внизу верхний ряд показывает, как планета выглядела при наблюдении только в видимом свете.

Изображения Урана, сделанные космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Второй ряд сверху — это изображение, основанное на наблюдениях в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне света. Зеленый цвет указывает на меньшее количество метана в атмосфере, чем синий, а красный — на отсутствие метана. Более низкие уровни метана в атмосфере на полюсах указывают на то, что сезонные колебания уровня метана незначительны. На самом левом изображении в этом ряду зеленый южный полюс движется в темноту. На трех других изображениях можно увидеть зеленую область северного полюса с низким содержанием метана.

В третьем ряду показаны оценки содержания аэрозоля с использованием изображений в видимом свете и инфракрасном диапазоне света. Светлые области наполнены облаками с высоким содержанием аэрозоля, а темные области — с низким содержанием аэрозоля. Ученые выяснили, что существуют сезонные изменения уровня аэрозоля. Астрономы считают, что сезонные изменения являются доказательством того, что солнечный свет изменяет уровни аэрозольного тумана на Уране.

Хотя результаты этого исследования охватывают 20-летний период, они по-прежнему отражают только один период сезонных изменений в атмосфере Урана. Поэтому астрономы продолжит наблюдать за Ураном по мере того, как полярные регионы переходят в новые сезоны, чтобы собрать больше данных.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что Уран имеет ту же особенность, что и три других гигантских планеты Солнечной системы, хотя есть и отличия между ними.

Также Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство передаст в космос знаменитый вальс "На прекрасном голубом Дунае" из фильма "Космическая одиссея 2001 года", чтобы отпраздновать ряд ключевых годовщин в истории космических полетов.