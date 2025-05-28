ЕКА передаст в космос знаменитый вальс из фильма "Космическая одиссея 2001 года" (видео)

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует передать в космос вальс Иоганна Штрауса-младшего под названием “На прекрасном голубом Дунае”, чтобы отпраздновать ряд ключевых годовщин в истории космических полетов.

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Об этом пишет Sky at Night Magazine.

В этом году исполняется 50 лет Европейскому космическому агентству и системе слежения за космическими аппаратами в космосе под названием Estrack. Также отмечается 20-летие космической антенны ЕКА Cebreros и, по совпадению, 200-летие самого Иоганна Штрауса-младшего.

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Его вальс "На прекрасном голубом Дунае", написанный австрийским композитором в 1866 году, пожалуй, наиболее известен благодаря тому, что он звучит в знаменитом фильме 1968 года режиссера Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года".

Европейское космическое агентство и Венский совет по туризму объединяются, чтобы провести живое выступление Венского симфонического оркестра в субботу, 31 мая. Часть концерта будет транслироваться в космос антенной Cebreros.

Estrack — это глобальная сеть наземных станций Европейского космического агентства, которая позволяет ученым отслеживать и контролировать аппараты в космосе. Сеть может использоваться для отслеживания аппаратов на околоземной орбите и тех, которые отправляются изучать другие планеты, астероиды и кометы. Сеть также отслеживает запуски европейских ракет, когда они взлетают в космос.

Антенна Cebreros Фото: ESA

Первая антенна сети начала работу недалеко от Мадрида, Испания, в 1975 году. В 2005 году неподалеку начала работу антенна Cebreros, предназначенная для контроля за аппаратами в глубоком космосе. Антенна имеет тарелку шириной 35 метров и может поддерживать связь с космическим аппаратами, которые летят за пределы орбиты Луны.

С помощью этой антенные поддерживается связь с такими миссиями, как BepiColombo, JUICE, Hera, Mars Express и c марсоходом NASA Perseverance.

В субботу, 31 мая 2025 года, Cebreros будет транслировать концертное исполнение вальса "На прекрасном голубом Дунае" в глубокий космос.

"Космическая одиссея 2001 года"

В основу фильма легли произведения писателя-фантаста Артура Кларка. Этот фильм считается одним из самых влиятельных научно-фантастических фильмов в истории.

Фильм исследует эволюцию человечества, искусственный интеллект и возможность внеземной жизни через встречу с таинственными монолитами.

"Космическая одиссея 2001 года" установила новые стандарты в области визуальных эффектов для своего времени, многие из которых были сделаны без использования компьютерной графики.

В фильме представлен один из самых знаменитых искусственных интеллектов в кино: бортовой компьютер HAL 9000, который становится антагонистом.

Фильм оказал огромное влияние на научную фантастику, киноиндустрию и даже на научные исследования, став культовым произведением.

Как уже писал Фокус, самая большая ракета в мире взорвалась во время полета в космос. Компания Илона Маска SpaceX провела девятое испытание сверхтяжелой космической ракеты Starship, состоящей из двух частей: ускорителя Super Heavy и космического корабля Ship. Хотя последний смог достичь космоса, он все же взорвался, как и ускоритель ракеты Starship.