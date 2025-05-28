ЄКА передасть у космос знаменитий вальс із фільму "Космічна одіссея 2001 року" (відео)

Європейське космічне агентство (ЄКА) планує передати в космос вальс Йоганна Штрауса-молодшого під назвою "На прекрасному блакитному Дунаї", щоб відсвяткувати низку ключових річниць в історії космічних польотів.

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Про це пише Sky at Night Magazine.

Цього року виповнюється 50 років Європейському космічному агентству і системі стеження за космічними апаратами в космосі під назвою Estrack. Також відзначається 20-річчя космічної антени ЄКА Cebreros і, за збігом обставин, 200-річчя самого Йоганна Штрауса-молодшого.

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Його вальс "На прекрасному блакитному Дунаї", написаний австрійським композитором 1866 року, мабуть, найбільш відомий завдяки тому, що він звучить у знаменитому фільмі 1968 року режисера Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року".

Європейське космічне агентство і Віденська рада з туризму об'єднуються, щоб провести живий виступ Віденського симфонічного оркестру в суботу, 31 травня. Частину концерту транслюватиме в космос антена Cebreros.

Estrack — це глобальна мережа наземних станцій Європейського космічного агентства, яка дає змогу вченим відстежувати та контролювати апарати в космосі. Мережа може використовуватися для відстеження апаратів на навколоземній орбіті та тих, що вирушають вивчати інші планети, астероїди та комети. Мережа також відстежує запуски європейських ракет, коли вони злітають у космос.

Антена Cebreros Фото: ESA

Перша антена мережі почала роботу недалеко від Мадрида, Іспанія, 1975 року. У 2005 році неподалік розпочала роботу антена Cebreros, призначена для контролю за апаратами в глибокому космосі. Антена має тарілку завширшки 35 метрів і може підтримувати зв'язок із космічним апаратами, які летять за межі орбіти Місяця.

За допомогою цієї антени підтримується зв'язок із такими місіями, як BepiColombo, JUICE, Hera, Mars Express і з марсоходом NASA Perseverance.

У суботу, 31 травня 2025 року, Cebreros транслюватиме концертне виконання вальсу "На прекрасному блакитному Дунаї" в глибокий космос.

"Космічна одіссея 2001 року"

В основу фільму лягли твори письменника-фантаста Артура Кларка. Цей фільм вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних фільмів в історії.

Фільм досліджує еволюцію людства, штучний інтелект і можливість позаземного життя через зустріч із таємничими монолітами.

"Космічна одіссея 2001 року" встановила нові стандарти в галузі візуальних ефектів для свого часу, багато з яких було зроблено без використання комп'ютерної графіки.

У фільмі представлений один із найзнаменитіших штучних інтелектів у кіно: бортовий комп'ютер HAL 9000, який стає антагоністом.

Фільм справив величезний вплив на наукову фантастику, кіноіндустрію і навіть на наукові дослідження, ставши культовим твором.

Як уже писав Фокус, найбільша ракета у світі вибухнула під час польоту в космос. Компанія Ілона Маска SpaceX провела дев'яте випробування надважкої космічної ракети Starship, що складається з двох частин: прискорювача Super Heavy і космічного корабля Ship. Хоча останній зміг досягти космосу, він все ж вибухнув, як і прискорювач ракети Starship.