Невідомо, що це: виявлено загадковий об'єкт, що посилає радіосигнали з глибокого космосу

Астрономи за допомогою наземного радіотелескопа ASKAP і космічного рентгенівського телескопа Чандра виявили один із найдивніших об'єктів у космосі. Він випускає як рентгенівське випромінювання, так і радіохвилі і не схожий на жоден об'єкт, який бачили вчені раніше. Є два припущення, що це, але вони не можуть повністю пояснити відкриття.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Загадковий об'єкт, який виявили астрономи, отримав назву ASKAP J1832-0911. Він розташований на відстані 15 000 світлових років від нас у нашій галактиці Чумацький Шлях. Цей об'єкт називається довгоперіодичним транзієнтом, і випускає протягом двохвилинного періоду кожні 44 хвилини як рентгенівське випромінювання, так і радіохвилі.

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Довгоперіодичні транзієнти — це космічні об'єкти, які випускають радіохвилі з інтервалом у кілька хвилин або годин. Уперше їх виявили 3 роки тому і відтоді відомо про 10 таких об'єктів у глибокому космосі. Але жоден із них не схожий на ASKAP J1832-0911, адже останній разом із радіохвилями випускає і високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

Загадковий об'єкт, який виявили астрономи, отримав назву ASKAP J1832-0911 Фото: space.com

Вчені достеменно не знають, що собою являють ці загадкові об'єкти і сподіваються за допомогою нового відкриття з'ясувати це. Астрономи не знають, чому ці об'єкти випускають випромінювання з великими, регулярними і незвичайними інтервалами і як створюється це випромінювання.

Астрономи кажуть, що ASKAP J1832-0911 не схожий ні на що, що вони бачили раніше. Поки що вчені припускають, що це може бути мертва зірка, але точно не ясно, якого типу.

Це може бути залишок масивної зірки, відомий як магнетар. Це різновид нейтронної зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Нейтронні зірки з'являються, коли величезні зірки вибухають надновою.

Це також може бути білий карлик, тобто залишок померлої зірки, схожої на Сонце. При цьому білий карлик у цьому випадку може також мати сильне магнітне поле.

Поки що вчені припускають, що це може бути мертва зірка, але точно не ясно, якого типу Фото: space.com

Але астрономи кажуть, що жодне з цих припущень не може повністю пояснити те, що спостерігали в ASKAP J1832-0911. За словами вчених, нове відкриття вказує або на існування нової фізики, або ж на нову, невідому модель еволюції зірок.

Астрономи продовжать своє дослідження, щоб з'ясувати, що з себе представляє ASKAP J1832-0911, що допоможе зрозуміти природу й інших подібних об'єктів.

Як уже писав Фокус, астрономи в найближчому майбутньому зможуть отримати перші в історії кольорові зображення загадкових надмасивних чорних дір, розташованих у центрах галактик.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження вказує на високу ймовірність того, що за Нептуном у Сонячній системі все ж таки розташована ще одна величезна планета.