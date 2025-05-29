Невідомо, що це: виявлено загадковий об'єкт, що посилає радіосигнали з глибокого космосу
Астрономи за допомогою наземного радіотелескопа ASKAP і космічного рентгенівського телескопа Чандра виявили один із найдивніших об'єктів у космосі. Він випускає як рентгенівське випромінювання, так і радіохвилі і не схожий на жоден об'єкт, який бачили вчені раніше. Є два припущення, що це, але вони не можуть повністю пояснити відкриття.
Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.
Загадковий об'єкт, який виявили астрономи, отримав назву ASKAP J1832-0911. Він розташований на відстані 15 000 світлових років від нас у нашій галактиці Чумацький Шлях. Цей об'єкт називається довгоперіодичним транзієнтом, і випускає протягом двохвилинного періоду кожні 44 хвилини як рентгенівське випромінювання, так і радіохвилі.
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Довгоперіодичні транзієнти — це космічні об'єкти, які випускають радіохвилі з інтервалом у кілька хвилин або годин. Уперше їх виявили 3 роки тому і відтоді відомо про 10 таких об'єктів у глибокому космосі. Але жоден із них не схожий на ASKAP J1832-0911, адже останній разом із радіохвилями випускає і високоенергетичне рентгенівське випромінювання.
Вчені достеменно не знають, що собою являють ці загадкові об'єкти і сподіваються за допомогою нового відкриття з'ясувати це. Астрономи не знають, чому ці об'єкти випускають випромінювання з великими, регулярними і незвичайними інтервалами і як створюється це випромінювання.
Астрономи кажуть, що ASKAP J1832-0911 не схожий ні на що, що вони бачили раніше. Поки що вчені припускають, що це може бути мертва зірка, але точно не ясно, якого типу.
- Це може бути залишок масивної зірки, відомий як магнетар. Це різновид нейтронної зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Нейтронні зірки з'являються, коли величезні зірки вибухають надновою.
- Це також може бути білий карлик, тобто залишок померлої зірки, схожої на Сонце. При цьому білий карлик у цьому випадку може також мати сильне магнітне поле.
Але астрономи кажуть, що жодне з цих припущень не може повністю пояснити те, що спостерігали в ASKAP J1832-0911. За словами вчених, нове відкриття вказує або на існування нової фізики, або ж на нову, невідому модель еволюції зірок.
Астрономи продовжать своє дослідження, щоб з'ясувати, що з себе представляє ASKAP J1832-0911, що допоможе зрозуміти природу й інших подібних об'єктів.
Як уже писав Фокус, астрономи в найближчому майбутньому зможуть отримати перші в історії кольорові зображення загадкових надмасивних чорних дір, розташованих у центрах галактик.
Також Фокус писав про те, що нове дослідження вказує на високу ймовірність того, що за Нептуном у Сонячній системі все ж таки розташована ще одна величезна планета.