На пути к загадочному астероиду: китайский зонд прислал первую фотографию из космоса (фото)

Китайский космический аппарат “Тяньвэнь-2” летит изучать странный околоземный астероид Камоалева, который, как считается, может быть частью Луны. Ученые опубликовали первую фотографию, которую сделал этот зонд в космосе.

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Об этом пишет Space.

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" был запущен на борту ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" 28 мая, и его миссия состоит в том, чтобы собрать образцы с поверхности загадочного астероида Камоалева, который является одним из семи известных ученым квазиспутником Земли. Такие объекты одновременно вращаются и вокруг Солнца и вокруг нашей планеты, а потому являются временными спутниками Земли.

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Китайское национальное космическое управление сообщило, что космический аппарат работает хорошо и находится на расстоянии более 3 млн км от Земли. Также была опубликована фотография, сделанная камерой "Тяньвэнь-2", на которой видна одна из двух круглых солнечных панелей космического аппарата. Она внешне очень похожа на солнечную панель космического аппарата NASA "Люси", который сейчас летит изучать троянские астероиды Юпитера. Две группы астероидов вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и самая большая планета Солнечной системы и могут предоставить ценную информацию о ее происхождении.

Была опубликована фотография, сделанная камерой "Тяньвэнь-2", на которой видна одна из двух круглых солнечных панелей космического аппарата "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

Стоит сказать, что это первая фотография аппарата "Тяньвэнь-2", хотя видна лишь его часть, ведь до этого китайское космическое агентство не показывало, как он выглядит в реальности, были лишь художественные визуализации.

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" должен прибыть к астероиду Камоалева в июле 2026 года. Зонд выйдет на орбиту вокруг астероида и будет там находится в течение нескольких месяцев. Аппарат должен изучить странный астероид, который, как считают ученые, может быть частью Луны, которая была выброшена в космос в результате удара по поверхности спутника Земли другого объекта. Цель миссии также состоит в том, что аппарат должен собрать образцы с поверхности астероида и доставить их на Землю.

После того, как образцы окажутся на Земле в конце 2027 года космический аппарат "Тяньвэнь-2" использует гравитацию нашей планеты для того, чтобы изменить траекторию полета и отправиться к комете главного пояса под названием 311P/PANSTARRS. К ней зонд должен прибыть в 2035 году. Кометы главного пояса имеют характеристики астероидов и комет и находятся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

На этих снимках, полученных с помощью космического телескопа Хаббл, запечатлен набор из шести кометоподобных хвостов, исходящих от кометы главного пояса 311P/PANSTARRS Фото: NASA

"Тяньвэнь-2" во время изучения астероида и кометы должен выяснить их точный состав, что поможет понять их происхождение. Эти данные помогут получить информацию об эволюции Солнечной системы, а также о происхождении воды на Земле.

Также Фокус писал о том, что несколько дней назад рядом с Земле пролетел огромный потенциально опасный астероид. За его полетом наблюдали ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили непохожие ни на что звезды и это решает загадку черных дыр. О том, что так называемые темные звезды существуют, впервые ученые заговорили почти 20 лет назад. Теперь же астрономы утверждают, что они впервые обнаружили такие звезды, которые частично состоят из темной материи, загадочного вещества, которого в несколько раз больше, чем обычной материи.