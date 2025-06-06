Астрономы впервые обнаружили непохожие ни на что звезды: это решает загадку черных дыр

О том, что так называемые темные звезды существуют, впервые ученые заговорили почти 20 лет назад. Теперь же астрономы утверждают, что они впервые обнаружили такие звезды, которые частично состоят из темной материи, загадочного вещества, которого в несколько раз больше, чем обычной материи.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Астрономы считают, что они нашли доказательства существования темных звезд — это огромные звезды в ранней Вселенной, частично состоящие из темной материи. Если это открытие найдет подтверждение, то астрономы смогут решить еще одну загадку Вселенной, связанную с черными дырами.

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Темные звезды – что это?

В 2007 году впервые появилась теория о том, что существуют звезды из темной материи. Согласно теории, в ранней Вселенной огромные облака газообразного водорода и гелия смешаться с темной материей, которая уничтожает саму себя при взаимодействии. Таким образом могли быть созданы огромные массивные звезды, состоящие частично из темной материи, то есть темные звезды.

Без темной материи такие большие газовые облака должны были жаться под действием гравитации и образовать черную дыру, но энергия от уничтожения частиц темной материи могла предотвратить это. Таким образом газ нагрелся и образовал похожий на звезду объект, хотя в его недрах, в отличие от обычных звезд, не происходит термоядерный синтез.

После того, как свою работу в 2022 году начал космический телескоп Уэбб она начал обнаруживать необычно большое количество очень ярких, далеких объектов, которые существовали всего через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы изначально предположили, что эти объекты могут первыми галактиками. Теперь же авторы успевания показали, что некоторые из этих объектов соответствовал нескольким свойствам из моделирования темных звезд. Например, они имеют круглую форму и очень сильное излучение. То есть эти объекты соответствуют теоретическим предсказаниям того, как должны выглядеть темные звезды.

Астрономы считают, что они нашли доказательства существования темных звезд Фото: New Scientist

Не все согласны с тем, что это звезды из темной материи

Один из кандидатов на роль темной звезды содержит намек на содержание определенного вида гелия, в котором отсутствует электрон, а это хороший идентификатор темных звезд. Астрономы говорят, что не могут объяснить характеристики этих объектов ничем другим, кроме как того, что это и ест темные звезды. Но нужны дополнительные доказательства.

Не все ученые согласны с выводами авторов исследования. Существует мнение, что были обнаружены обычные, но очень массивные и огромные самые первые звезды. И в них нет темной материи. Но авторы исследования настаивают на том, что единственный вероятный путь создания таких массивных звезд, которые они обнаружили, — это уничтожение темной материи.

Одной из проблем открытия является то, что астрономы обнаружили также в излучении загадочных объектов признаки наличия кислорода. Но его не должно быть в темных звездах, а значит они могли получить его из обычных звезд. Скептически настроенные ученые считают, что кислород как раз является признаком того, что эти объекты не могут быть темными звездами, поскольку их формирование было бы нарушено обычными звездами, которые взорвались сверхновой.

Темные звезды могут решить еще одну загадку Вселенной

Если астрономы смогут доказать, что эти объекты являются темными звездами, то это поможет решить другую космическую загадку. Она заключается в том, что ученые обнаружили слишком большое количество очень массивных черных дыр в ранней Вселенной.

Такие черные дыры могут существовать, только если они начинаются с чрезвычайно больших сгустков материи, но ничто в ранней Вселенной не должно быть достаточно большим, чтобы сделать это за исключением темных звезд, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, мощнейшая в мире ракета Илона Маска может никогда не полететь в космос. Эксперты считают, что разработка ракеты Starship от компании SpaceX зашла в тупик.

Также Фокус писал о том, что не так с теориями о симуляции Вселенной. Если судить по сообщениям в интернете, то многие люди верят в то, что мы живем в искусственно созданном мире, как в фильме "Матрица". Но физики показали, что на самом деле мы находимся в базовой реальности и нет виртуальной Вселенной. Создать ее практически невозможно.