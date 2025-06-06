Потрачено $10 млрд: мощнейшая в мире ракета Илона Маска может никогда не полететь в космос

Эксперты считают, что разработка ракеты Starship от компании SpaceX зашла в тупик. И она может никогда не начать обычные полеты в космос, хотя одной из ее целей создания являются пилотируемые полеты на Марс.

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Об этом пишет Futurism.

На прошлой неделе две ступени самой большой и мощной ракеты мире Starship, созданной компанией Илона Маска SpaceX, взорвались во время девятого испытательного полета. Нижняя ступень ракеты (ускоритель) под названием Super Heavy взорвалась через несколько минут во время попытки приземления обратно на стартовую площадку. Верхняя ступень ракеты (космический корабль с таким же названием Starship) взорвался примерно через 40 минут после запуска, после того, как достиг космоса и начал возвращаться обратно.

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Разработка ракеты Starship сопровождается неудачами, что подтверждают уже 9 испытательных полетов, которые все завершились неудачно. Хотя неудачи – это часть формулы успеха компании SpaceX, по словам инженера, ставшего журналистом, Уилла Локетта, затянувшаяся череда неудач показывает, что SpaceX, вероятно, зашла в тупик с ракетой Starship.

Одно из преимуществ Starship – это возможность повторного использования двух ее ступеней. Если ускоритель и космический корабль смогут безопасно выполнять многократные запуски, то это сэкономит компании SpaceX и ее клиентам время и деньги. Другое преимущество ракеты Starship – это способность перевозить огромное количество грузов и людей за один раз, что делает более выгодными в финансовом плане мисси в космос, в том числе и будущие пилотируемые полеты на Марс.

Тем не менее, спустя два года с тех пор, как ракета Starship впервые отправилась в свой испытательный полет, SpaceX все еще далека от достижения своих целей. Во время усыпительного полета лишь второй раз повторно использовали ускоритель, а космический корабль смог вывести в космос лишь 16 тонн грузов, хотя должен перевозить 150 тонн.

Одно из преимуществ Starship – это возможность повторного использования двух ее ступеней Фото: SpaceX

Согласно анализу Локетта, ускоритель Super Heavy слишком тяжелый и хрупкий, а потому его нужно модернизировать и сделать более легким и прочным, чтобы он мог постоянно выполнять возращение на стартовую площадку.

Космический корабль Starship во время двух последних полетов хоть и достиг космоса, но у него произошла утечка топлива. Это значит, что в двигательной системе существует серьезная проблема, которую не могут пока устранить.

Локетт считает, что вся ракета Starship должна быть легче на 100 тонн и намного прочнее, чтобы ее можно было использовать много раз, но самое главное, чтобы она смогла успешно работать во время испытательного полета. Локтт считает, что это невозможно сделать.

Согласно анализу Локетта, ускоритель Super Heavy слишком тяжелый и хрупкий, а потому его нужно модернизировать и сделать более легким и прочным Фото: SpaceX

Венди Уитман Кобб, эксперт в аэрокосмической отрасли, говорит, что компания SpaceX решила выполнить очень сложную инженерную задачу: сделать и ускоритель, и космический корабль многоразовыми и одновременно, чтобы ракета Starship могла нести огромное количество груза.

Уитман Кобб говорит, что SpaceX использовала другой подход при разработке своей многоразовой ракеты Falcon 9, которая является очень надежной и это сейчас основная "рабочая лошадка" компании Илона Маска. Инженеры SpaceX несколько лет пытались сделать обе ступени ракеты Falcon 9 многоразовыми, но затем решили, что таким будет только ускоритель.

Уитман Кобб сохраняет осторожный оптимизм относительно дальнейшей судьбы Starship. Она считает, что SpaceX сможет заставить Starship работать и эта ракета сможет выполнять обычные полеты в космос. Но Локетт считает, что после девяти неудачных испытательных полетов, на которые было потрачено 10 млрд долларов, разработка Starship находится в тупике и неизвестно, сможет ли она работать нормально.

Фокус уже писал о том, что Илон Маск согласился с тем, что президенту США Дональду Трампу нужно объявить импичмент, а также заявил, что выведет из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет грузы и астронавтов на МКС.

Также Фокус писал о том, что экипаж МКС и сама станция оказались под угрозой. Международной космической станции на орбите Земли осталось несколько лет до того, как ее отправят на "пенсию". Теперь же будущее орбитальной лаборатории выглядит еще более шатким, потому как NASA вынуждено сократить свои расходы.

Еще Фокус писал о том, что опасный астероид размером с авианосец приблизился к Земле. За этим полетом наблюдали астрономы из проекта Virtual Telescope.