Starship в космосе: компания Илона Маска показала снимки полета самой большой ракеты (фото)

Компания SpaceX Илона Маска, недавно провела девятое испытание своей магаракеты Starship. Как и ранее SpaceX поделилась потрясающими фотографиями полета верхней ступени ракеты в космосе.

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Об этом пишет Space.

Как уже писал Фокус, 28 мая состоялся девятый испытательный полет ракеты Starship высотой 122 метра. Она состоит из двух частей: ускорителя Super Heavy и верхней ступени, которая представляет собой космический корабль, имеющий название Starship или просто Ship.

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Компания SpaceX поделилась потрясающими фотографиями, которые были подписаны просто: Starship в космосе. Одна из этих фотографий была сделана вскоре после того, как верхняя ступень ракеты вышла в космос. Другая фотография была сделана сразу после отделения верхней ступени от ускорителя. На этой фотографии видно, как Super Heavy падает вниз на фоне Земли.

Компания SpaceX впервые использовала два раза один и тот же ускоритель для испытательных полетов Starship, в прошлый раз его использовали в январе этого года во время седьмого испытания огромной ракеты. Во время этого и восьмого испытания нижняя ступень Super Heavy успешно вернулась обратно после запуска и ее "поймала" с помощью специальных манипуляторов стартовая башня.

На этой фотографии видно, как Super Heavy падает вниз на фоне Земли Фото: SpaceX

Но во время последнего на сегодня полета Starship ускоритель Super Heavy развалился на части примерно через 6 минут после запуска во время возвращения на Землю, а потому его затопили в водах Мексиканского залива.

Верхняя ступень ракеты Starship после того как достигала космоса начала возвращаться назад, но также развалилась на части во время полета Фото: SpaceX

Верхняя ступень ракеты Starship после того как достигала космоса начала возвращаться назад, но также развалилась на части во время полета и не смогла осуществить мягкую посадку у побережья Австралии, как планировалось. Это произошло примерно через 46 минут после запуска и причиной, скорее всего, является утечка топлива, как сообщили в SpaceX. Обломки космического корабля упали в воды Индийского океана.

Компания SpaceX поделилась потрясающими фотографиями, которые были подписаны просто: Starship в космосе Фото: SpaceX

Самая большая и мощная ракеты в мире Starship должна помочь человечеству колонизировать Марс, хотя ее также планируют использовать для миссий на Луну и в более глубокий космос.

Самая большая и мощная ракеты в мире Starship должна помочь человечеству колонизировать Марс Фото: SpaceX

Компания SpaceX планирует вскоре продолжить испытательные полеты Starship, чтобы эту мегаракету можно было ввести в эксплуатацию.

Как уже писал Фокус, ученые рассчитали траекторию полета на Марс с помощью ракеты Starship, которая позволяет добраться до Красной планеты за 90 дней, а не за 6-9 месяцев.

Также Фокус писал о том, что через 600 лет астрономы раскрыли тайну загадочной китайской "гостевой звезды". Древнее астрономическое событие, которое описали китайские ученые, наконец-то было идентифицировано. Оказалось, что "гостевая звезда" была результатом смерти звезды похожей на Солнце.