Starship у космосі: компанія Ілона Маска показала знімки польоту найбільшої ракети (фото)

Компанія SpaceX Ілона Маска нещодавно провела дев'яте випробування своєї магаракети Starship. Як і раніше SpaceX поділилася приголомшливими фотографіями польоту верхнього ступеня ракети в космосі.

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Про це пише Space.

Як уже писав Фокус, 28 травня відбувся дев'ятий випробувальний політ ракети Starship висотою 122 метри. Вона складається з двох частин: прискорювача Super Heavy і верхнього ступеня, який являє собою космічний корабель, що має назву Starship або просто Ship.

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Компанія SpaceX поділилася приголомшливими фотографіями, які були підписані просто: Starship у космосі. Одну з цих фотографій було зроблено незабаром після того, як верхній ступінь ракети вийшов у космос. Іншу фотографію було зроблено відразу після відділення верхнього ступеня від прискорювача. На цій фотографії видно, як Super Heavy падає вниз на тлі Землі.

Компанія SpaceX уперше використала двічі один і той самий прискорювач для випробувальних польотів Starship, минулого разу його використовували в січні цього року під час сьомого випробування величезної ракети. Під час цього і восьмого випробування нижній ступінь Super Heavy успішно повернувся назад після запуску, і його "спіймала" за допомогою спеціальних маніпуляторів стартова вежа.

На цій фотографії видно, як Super Heavy падає вниз на тлі Землі Фото: SpaceX

Але під час останнього на сьогодні польоту Starship прискорювач Super Heavy розвалився на частини приблизно через 6 хвилин після запуску під час повернення на Землю, а тому його затопили у водах Мексиканської затоки.

Верхній ступінь ракети Starship після того як досягав космосу почав повертатися назад, але також розвалився на частини під час польоту Фото: SpaceX

Верхня ступінь ракети Starship після того як досягала космосу почала повертатися назад, але також розвалилася на частини під час польоту і не змогла здійснити м'яку посадку біля узбережжя Австралії, як планувалося. Це сталося приблизно через 46 хвилин після запуску і причиною, найімовірніше, є витік палива, як повідомили в SpaceX. Уламки космічного корабля впали у води Індійського океану.

Компанія SpaceX поділилася приголомшливими фотографіями, які були підписані просто: Starship у космосі Фото: SpaceX

Найбільша і найпотужніша ракети у світі Starship має допомогти людству колонізувати Марс, хоча її також планують використовувати для місій на Місяць і в більш глибокий космос.

Найбільша та найпотужніша ракети у світі Starship має допомогти людству колонізувати Марс Фото: SpaceX

Компанія SpaceX планує незабаром продовжити випробувальні польоти Starship, щоб цю мегаракету можна було ввести в експлуатацію.

Як уже писав Фокус, вчені розрахували траєкторію польоту на Марс за допомогою ракети Starship, яка дає змогу дістатися Червоної планети за 90 днів, а не за 6-9 місяців.

Також Фокус писав про те, що через 600 років астрономи розкрили таємницю загадкової китайської "гостьової зірки". Давню астрономічну подію, яку описали китайські вчені, нарешті було ідентифіковано. Виявилося, що "гостьова зірка" була результатом смерті зірки схожої на Сонце.