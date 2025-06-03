Потужна ракета Ілона Маска дасть змогу в 3 рази швидше долетіти до Марса: що з'ясували вчені

Якщо у компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск, вдасться нарешті ввести в експлуатацію ракету Starship, то за її допомогою можна буде дістатися Червоної планети набагато швидше, вважають учені.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Universe Today.

Поки що компанія SpaceX провела 9 випробувальних польотів найпотужнішої і найбільшої ракети світі Starship. Останнє випробування закінчилося дуже погано, як уже писав Фокус. Але є ймовірність того, що компанії Ілона Маска вдасться в найближчому майбутньому ввести цю ракету в експлуатацію. Одним з її призначень є доставка вантажів і людей на Марс.

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Дев'яте випробування ракети Starship закінчилося невдало

Поки що NASA і Китай збираються відправити перших астронавтів на Марс у 2030-х і чи в 2040-х роках. Проте компанія SpaceX має намір зробити це набагато раніше. Раніше Ілон Маск заявляв, що ракета Starship без екіпажу може відправиться на Марс уже в цьому десятилітті. Нагадуємо, що вона складається з прискорювача Super Heavy і космічного корабля Starship або просто Ship. Саме останній має в майбутньому доставити людей на Червону планету.

Сучасні хімічні ракетні двигуни дозволяють долетіти до Марса за 9 місяців, але в деяких випадках час польоту можна скоротити до 6 місяців. Водночас NASA і приватні компанії в усьому світі ведуть розроблення ядерних ракетних двигунів, які мають скоротити час польоту на Марс до 3 місяців. Про один із таких двигунів Фокус уже писав.

Автори дослідження визначили траєкторії польоту на Марс, які зможуть скоротити час польоту з використанням Starship до 90-104 днів.

Вчені вважають, що поточні розробки ядерних ракетних двигунів, хоча і можуть допомогти створити більшу тягу, а отже, і вищу швидкість для переміщення космічного корабля, все ж далекі від реального застосування. Автори дослідження кажуть, що використання ядрових ракетних двигунів коштуватиме набагато дорожче, і до того ж за допомогою звичайних хімічних двигунів можна скоротити час польоту на Марс до 3 місяців.

Автори дослідження визначили траєкторії польоту на Марс, які зможуть скоротити час польоту з використанням Starship до 90-104 днів Фото: Starship

Згідно з планами компанії SpaceX, майбутні польоти на Марс будуть здійснюватися за допомогою з шести космічних кораблів Starship. Чотири перевозитимуть 400 тонн вантажу, а два інших перевозитимуть 200 пасажирів.

Після того, як кораблі прибудуть на Марс, їх заправлятимуть паливом, створеним на місці з використанням місцевого вуглекислого газу і водяного льоду. Через 3-4 місяці кораблі з пасажирами зможуть повернутися назад на Землю.

Учені розрахували кілька траєкторій польоту на Марс, який можна здійснити за допомогою Starship. Наприклад, один космічний корабель має покинути Землю 30 квітня 2033 року, коли Марс перебуватиме максимально близько до Землі (це відбувається кожні 26 місяців). Таким чином до Марса корабель долетить за 90 днів. Після цього люди зможуть повернутися на Землю знову через 90 днів 2 липня 2035 року. Другий корабель має покинути Землю 15 липня 2035 року і повернуться назад 5 грудня 2037 року. такий політ до Марса, а потім назад триватиме 104 дні.

Науковці вважають, що найоптимальнішою є траєкторію 2033 року, адже вона передбачає меншу витрату палива і коротший час польоту. Проте, вчені кажуть, що найголовніше зараз створити повністю працюючу ракету Starship, а також розробити системи дозаправки космічних кораблів, як на Марсі, так і на орбіті навколо планети. Звісно ще однією проблемою є будівництво заправних станцій на поверхні Марса. Ніхто ніколи не намагався виробляти паливо на іншій планеті, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, люди не вибухають у космосі. Те, що відбувається насправді, набагато гірше. Через пошкодження скафандра людина не вибухає у вакуумі космосу, натомість у неї закипає вода в тканинах, що призводить до того, що тіло вариться зсередини.