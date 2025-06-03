Мощная ракета Илона Маска позволит в 3 раза быстрее долететь до Марса: что выяснили ученые

Если у компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, получится наконец-то ввести в эксплуатацию ракету Starship, то с ее помощью можно будет добраться до Красной планеты намного быстрее, считают ученые.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Universe Today.

Пока что компания SpaceX провела 9 испытательных полетов самой мощной и большой ракеты мире Starship. Последнее испытание закончилось очень плохо, как уже писал Фокус. Но есть вероятность того, что компании Илона Маска удастся в ближайшем будущем ввести эту ракету в эксплуатацию. Одной из ее назначений является доставка грузов и людей на Марс.

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Девятое испытание ракеты Starship закончилось неудачно

Пока что NASA и Китай собираются отправить первых астронавтов на Марс в 2030-х и ли в 2040-х годах. Тем не менее компания SpaceX намерена сделать это намного раньше. Ранее Илон Маск заявлял, что ракета Starship без экипажа может отправится на Марс уже в этом десятилетии. Напоминаем, что она состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship или просто Ship. Именно последний должен в будущем доставить людей на Красную планету.

Современные химические ракетные двигатели позволяют долететь до Марса за 9 месяцев, но в некоторых случаях время полета можно сократить до 6 месяцев. В то же время NASA и частные компании по всему миру ведут разработки ядреных ракетных двигателей, которые должны сократить время полета на Марс до 3 месяцев. Об одном из таких двигателей Фокус уже писал.

Авторы исследования определили траектории полета на Марс, которые смогут сократить время полета с использованием Starship до 90–104 дней.

Ученые считают, что текущие разработки ядреных ракетных двигателей, хотя и могут помочь создать большую тягу, а значит и более высокую скорость для перемещения космического корабля, все же находятся далеко от реального применения. Авторы исследования говорят, что использование ядреных ракетных двигателей будет стоить намного дороже, и к тому же с помощью обычных химических двигателей можно сократить время полета на Марс до 3 месяцев.

Авторы исследования определили траектории полета на Марс, которые смогут сократить время полета с использованием Starship до 90–104 дней Фото: SpaceX

Согласно планам компании SpaceX, будущие полеты на Марс будут осуществляться с помощью из шести космических кораблей Starship. Четыре будут перевозить 400 тонн груза, а два других будут перевозить 200 пассажиров.

После того, как корабли прибудут на Марс, их будут заправлять топливом, созданным на месте с использованием местного углекислого газа и водяного льда. Через 3-4 месяца корабли с пассажирами смогут вернуться обратно на Землю.

Ученые рассчитали несколько траекторий полета на Марс, который можно осуществить с помощью Starship. Например, один космический корабль должен покинуть Землю 30 апреля 2033 года, когда Марс будет находится максимально близко к Земле (это происходит каждые 26 месяцев). Таким образом до Марса корабль долетит за 90 дней. После этого люди смогут вернуться на Землю снова через 90 дней 2 июля 2035 года. Второй корабль должен покинуть Землю 15 июля 2035 года и вернутся обратно 5 декабря 2037 года. такой полет к Марсу, а затем обратно будет продолжаться 104 дня.

Ученые считают, что самой оптимальной траекторию 2033 года, ведь она предполагает меньший расход топлива и более короткое время полета. Тем не менее, ученые говорят, что самое главное сейчас создать полностью работающую ракету Starship, а также разработать системы дозаправки космических кораблей, как на Марсе, так и на орбите вокруг планеты. Конечно еще одной проблемой является строительство заправочных станций на поверхности Марса. Никто никогда не пытался производить топливо на другой планете, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, люди не взрываются в космосе. То, что происходит на самом деле, намного хуже. Из-за повреждения скафандра человек не взрывается в вакууме космоса, вместо этого у него закипает вода в тканях, что приводит к тому, что тело варится изнутри.