Через 600 років астрономи розкрили таємницю загадкової китайської "гостьової зірки" (фото)

Давню астрономічну подію, яку описали китайські вчені, нарешті було ідентифіковано. Виявилося, що "гостьова зірка" була результатом смерті зірки схожої на Сонце.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Gizmodo.

У жовтні 1408 року придворні астрономи китайського імператора зафіксували дивну подію в космосі. Це був яскравий жовтий об'єкт, який не рухався і сяяв протягом понад десяти ночей.

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Цей об'єкт в історичних документах був описаний як такий, що має розмір із чашку і дуже яскравий. Це видовище було настільки незвичайним, що стародавні астрономи офіційно задокументували його. Упродовж століть ця "гостьова зірка", як її назвали китайські астрономи, залишалася загадкою, адже було незрозуміло, що саме побачили в небі 1408 року. Тепер же автори дослідження вважають, що вони визначили, що це за об'єкт.

Астрономи виявили стародавній звіт китайського придворного чиновника, який відповідав за створення вітальних і хвалебних текстів для імператора. Цей офіційний документ містить повніший і достовірніший звіт, ніж попередні описи події, і він дозволив астрономам виключити можливість підробленого або невірно інтерпретованого запису. У цьому документі побачений у космосі об'єкт описується як нерухомий, який сяяв понад 10 днів і перебував у тій частині космосу, яка тепер асоціюється із сузір'ями Лебедя і Лисички. На відміну від комет або метеоритів, які проносяться по небу, цей об'єкт залишався на місці і зберігав свою яскравість, що дозволило припустити, що це була зірка.

Стародавня китайська астрономічна карта Фото: Антарктида

Водночас, астрономи припускають, що описаний у документі об'єкт має характеристики вибуху нової. При цьому яскравість від цього вибуху була стабільною незвично довгий час для таких подій.

Вибух нової — це термоядерний вибух, який відбувається на поверхні зірки типу білий карлик. Зірка на короткий час збільшує свою яскравість у сотні тисяч або навіть мільйони разів. Такі вибухи відбуваються, коли білий карлик притягує до себе речовину більшої зірки, з якою він перебуває у подвійній системі. При цьому вибух нової на відміну від вибуху наднової не призводить до знищення зірки.

Вибух нової — це термоядерний вибух, який відбувається на поверхні зірки типу білий карлик Фото: ScienceAlert

Самі білі карлики являють собою стиснуті ядра таких зірок, як Сонце, які вже померли. При цьому білі карлики за розміром схожі на Землю, але їхня маса дорівнює майже масі Сонця. Це означає, що це дуже щільні об'єкти з сильною гравітацією.

Учені кажуть, що під час розшифровки документа їм довелося враховувати тонкощі, закладені в мові запису. Стародавні китайські астрономи були обережні в тому, як вони описували небесні явища, коли доповідали про них імператору. Щоб гарантувати його гарний настрій, придворні астрономи описували космічні події в позитивному ключі. Тому вибух нової був описаний як жовтий і блискучий об'єкт, при цьому були упущені важливі деталі, які могли б зіпсувати настрій імператору.

Об'єднавши цей історичний документ із сучасною астрофізикою, вчені стверджують, що "гостьова зірка" 1408 року майже напевно є вибухом нової.

Крабоподібна туманність Фото: NASA

Нагадуємо, що стародавні китайські астрономи 1054 року зафіксували в історичних документах появу ще однієї "гостьової зірки", яка, як з'ясувалося пізніше, була вибухом наднової. Так гинуть більш масивні зірки, ніж Сонце, внаслідок чого на їхньому місці з'являються нейтронна зірка та залишок наднової. Наразі відомо, що вибух зірки 1054 року залишив після себе Крабоподібну туманність.

Як уже писав Фокус, протягом кількох мільярдів років у будь-який момент часу може статися руйнування Сонячної системи через зірки, що пролітають повз, як показує дослідження.