Загроза з глибокого космосу: у будь-який момент Сонячна система може бути знищена

Дослідження показує, що протягом кількох мільярдів років у будь-який момент часу може статися руйнування стабільності Сонячної системи через зірки, що пролітають повз.

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Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Phys.

Багато досліджень показують, що орбіти планет Сонячної системи залишатимуться стабільними протягом приблизно 4,5-5 млрд років, доки Сонце не почне перетворення на червоного гіганта. Тоді наша зірка збільшиться в розмірах, що може призвести до поглинання найближчих до зірки планет — Венери і Меркурія. Те ж саме може статися і з Землею. Але ці дослідження не враховували близькі прольоти інших зірок поруч із Сонячною системою, яка є відносно ізольованим місцем у нашій галактиці Чумацький Шлях.

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Згідно з новим дослідженням, зірки, що проходять близько до Сонячної системи, можуть потенційно її зруйнувати протягом найближчих 5 млрд років. При цьому складно передбачити, в який саме момент часу на небезпечно близькій відстані від Сонця опиниться та чи інша зірка.

Сонячна система може бути зруйнована впливом пролітаючої зірки Фото: FBI

Як показує моделювання, гравітаційний вплив таких зірок, що пролітають, буде настільки сильним, що може виштовхнути деякі зовнішні планети з Сонячної системи. Є велика ймовірність, що це станеться з карликовою планетою Плутон, орбіта якої вважалася раніше надзвичайно стабільною. Також це може статися з планетою Меркурій, яка якщо і не буде викинута, то може врізатися в Сонце.

Навіть якщо цього не станеться, то орбіти таких планет як Уран, Нептун, Сатурн і Юпітер можуть сильно змінитися. Особливо небезпечна для нас зміна орбіти Юпітера. Переміщення найбільшої планети Сонячної системи негативно вплине на орбіти таких планет, як Земля і Марс, а також, можливо, Венера і Меркурій.

Особливо небезпечна для нас зміна орбіти Юпітера (на фото). Переміщення найбільшої планети Сонячної системи негативно вплине на орбіти таких планет, як Земля і Марс Фото: NASA

Моделювання показало, що близькі прольоти інших зірок поруч із Сонцем можуть не просто призвести до зміни орбіт планет Сонячної системи, а ця ймовірність на 50% вища, ніж імовірність того, що Сонячна система буде зруйнована внутрішньою нестабільністю орбіт планет.

Якщо у нашої планети зміниться орбіта, то це може призвести до того, що Земля стане непридатною для життя. Земля знаходиться на такій відстані від Сонця, що це дозволяє планеті підтримувати необхідні умови для життя.

Якщо у нашої планети зміниться орбіта, то це може призвести до того, що Земля стане непридатною для життя Фото: space.com

Вчені дійшли висновку, що зміни орбіт планет через зірки, що пролітають повз, могли відбуватися в минулому, і ознаки цих змін можна виявити.

Як уже писав Фокус, потужна ракета Ілона Маска дасть змогу в 3 рази швидше долетіти до Марса. Якщо у компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск, вдасться нарешті ввести в експлуатацію ракету Starship, то з її допомогою можна буде дістатися до Червоної планети набагато швидше, вважають вчені.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що ризик зіткнення нашої галактики з галактикою Андромеди значно нижчий, ніж передбачалося. З іншого боку, дослідження показало, що в Чумацький Шлях все ж вріжеться, але інша галактика.