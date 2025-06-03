Зіткнення Чумацького Шляху й Андромеди: на нас чекає катастрофа, але не така, як вважалося (фото)

Нове дослідження показало, що Чумацький Шлях у майбутньому майже напевно зіткнеться з іншою галактикою, але це буде не та, про яку думали астрономи.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Протягом кількох десятиліть астрономи вважали, що наша галактика Чумацький Шлях неминуче загине внаслідок зіткнення із сусідньою галактикою Андромеди. Згідно з прогнозами, це має статися приблизно через 4,5-5 млрд років. Після зіткнення і злиття двох спіральних галактик має утворитися більша, але еліптична галактика. Але нове дослідження показує, що це зіткнення і подальше злиття двох галактик не є повністю неминучим. Астрономи вважають, що ймовірність того, що галактика Андромеди вріжеться в Чумацький Шлях насправді становить 50 на 50. Тобто зіткнення галактик може взагалі не відбутися. Водночас учені з'ясували, що Чумацький Шлях все ж майже напевно зіткнеться з іншою, меншою галактикою.

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Галактика Андромеди — наш найближчий великий сусід

Галактика Андромеди є найближчою до нас великою спіральною галактикою (Чумацький Шлях — це також спіральна галактика), яка знаходиться на відстані 2,5 млн світлових років. Один світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трильйона кілометрів.

Як і Чумацький Шлях, галактика Андромеди є частиною Місцевої групи галактик, куди також входить галактика Трикутника, а також найвідоміші галактики-супутники Чумацького Шляху — Велика та Мала Магелланова Хмара.

Якщо діаметр Чумацького Шляху становить приблизно 100 000 світлових років, то діаметр галактики Андромеди — приблизно 220 000 світлових років.

Вважається, що в галактиці Андромеди міститься приблизно 1 трильйон зірок, водночас у Чумацькому Шляху міститься від 200 до 400 мільярдів зірок.

Розрахунки показують, що галактика Андромеди наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю приблизно 110 км/с.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Зіткнення галактик Чумацький Шлях і Андромеди: воно може статися, а може й ні

Астрономи використовували нові дані космічних телескопів Габбл і Gaia, а також моделювання, і дійшли висновку, що зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди не є повністю неминучим. Розрахунки вчених показали, що протягом найближчих 10 млрд років імовірність такого зіткнення становить 50 на 50.

Зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди не є повністю неминучим. Розрахунки вчених показали, що протягом найближчих 10 млрд років імовірність такого зіткнення становить 50 на 50 Фото: space.com

У своєму моделюванні астрономи враховували не тільки рух Чумацького Шляху, а й гравітаційний вплив на нашу галактику інших об'єктів, як-от галактика Трикутника і карликова галактика Велика Магелланова Хмара.

Результати дослідження показали, що ймовірність лобового зіткнення галактики Андромеди і Чумацького Шляху становить лише 2%, але це може бути ковзний удар. Але якщо дві спіральні галактики не зблизяться на відстань менше ніж 500 000 світлових років, коли пролетять повз одна одну, то зіткнення взагалі може не відбутися. В іншому разі злиття двох великих галактик може статися.

Якщо зіткнення галактики Андромеди і Чумацького Шляху відбудеться, то з'явиться приблизно така еліптична галактика Фото: space.com

У Чумацький Шлях майже напевно вріжеться інша галактика

Водночас моделювання показало, що Чумацький шлях майже напевно зіткнеться з галактикою Велика Магелланова Хмара протягом найближчих 2 млрд років. Це означає, що наша галактика з дуже великою ймовірністю поглине свій супутник. До речі, в цьому немає нічого незвичайного. Астрономам відомо, що за мільярди років свого життя Чумацький Шлях кілька разів поглинав дрібніші галактики, що дало йому змогу збільшити свою масу і розмір. Взагалі вважається, що більшість великих галактик утворилися якраз у результаті злиття дрібніших галактик.

Галактика Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Автори дослідження також кажуть, що, враховуючи ймовірність зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди, яка знизилася з майже 100% до 50%, остаточна доля нашої галактики все ще не визначена. Астрономи мають намір використовувати в майбутньому нові дані спостережень за космосом, щоб спробувати точніше спрогнозувати, що ж станеться з нашою галактикою насправді через 4,5-5 млрд років, коли до неї наблизиться галактика Андромеди.

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