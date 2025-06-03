Столкновение Млечного Пути и Андромеды: нас ждет катастрофа, но не такая, как считалось (фото)

Новое исследование показало, что Млечный Путь в будущем почти наверняка столкнется с другой галактикой, но это будет не та, о которой думали астрономы.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

В течение нескольких десятилетий астрономы считали, что наша галактика Млечный Путь неизбежно погибнет в результате столкновения с соседней галактикой Андромеды. Согласно прогнозам, это должно произойти примерно через 4,5-5 млрд лет. После столкновения и слияния двух спиральных галактик должна образоваться более крупная, но эллиптическая галактика. Но новое исследование показывает, что это столкновение и последующее слияние двух галактик не является полностью неизбежным. Астрономы считают, что вероятность того, что галактика Андромеды врежется в Млечный Путь на самом деле составляет 50 на 50. То есть столкновения галактик может вообще не произойти. При этом ученые выяснили, что Млечный Путь все же почти наверняка столкнется с другой, менее крупной галактикой.

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Галактика Андромеды – наш ближайший крупный сосед

Галактика Андромеды является самой близкой к нам крупной спиральной галактикой (Млечный Путь – это также спиральная галактика), которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет. Один световой год равен примерно 9,6 триллиона километров.

Как и Млечный Путь галактика Андромеды является частью Местной группы галактик, куда также входит галактика Треугольника, а также самые известные галактики-спутники Млечного Пути – Большое и Малое Магелланово Облако.

Если диаметр Млечного Пути составляет примерно 100 000 световых лет, то диаметр галактики Андромеды – примерно 220 000 световых лет.

Считается, что в галактике Андромеды находится примерно 1 триллион звезд, в то же время в Млечном Пути находится от 200 до 400 миллиардов звезд.

Расчеты показывают, что галактика Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью примерно 110 км/с.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Столкновение галактик Млечный Путь и Андромеды: оно может произойти, а может и нет

Астрономы использовали новые данные космических телескопов Хаббл и Gaia, а также моделирование, и пришли к выводу, что столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды не является полностью неизбежным. Расчеты ученых показали, что в течение ближайших 10 млрд лет вероятность такого столкновения составляет 50 на 50.

Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды не является полностью неизбежным. Расчеты ученых показали, что в течение ближайших 10 млрд лет вероятность такого столкновения составляет 50 на 50 Фото: space.com

В своем моделировании астрономы учитывали не только движение Млечного Пути, но и гравитационное влияние на нашу галактику других объектов, таких как галактика Треугольника и карликовая галактика Большое Магелланово Облако.

Результаты исследования показали, что вероятность лобового столкновения галактики Андромеды и Млечного Пути составляет всего 2%, но это может быть скользящий удар. Но если две спиральные галактики не сблизятся на расстояние менее 500 000 световых лет, когда пролетят мимо друг друга, то столкновения вообще может не произойти. В ином случае слияние двух крупных галактик может случится.

Если столкновение галактики Андромеды и Млечного Пути произойдет, то появится примерно такая эллиптическая галактика Фото: space.com

В Млечный Путь почти наверняка врежется другая галактика

В то же время моделирование показало, что Млечный путь почти наверняка столкнется с галактикой Большое Магелланово Облако в течение ближайших 2 млрд лет. Это значит, что наша галактика с очень большой вероятностью поглотит свой спутник. Кстати, в этом нет ничего необычного. Астрономам известно, что за миллиарды лет своей жизни Млечный Путь несколько раз поглощал более мелкие галактики, то позволило ему увеличить свою массу и размер. Вообще считается, что большинство крупных галактик образовались как раз в результате слияния более мелких галактик.

Галактика Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Авторы исследования также говорят, что, учитывая вероятность столкновения Млечного Пути и галактики Андромеды, которая снизилась с почти 100% до 50%, окончательная судьба нашей галактики все еще не определена. Астрономы намерены использовать в будущем новые данные наблюдений за космосом, чтобы попытаться более точно спрогнозировать, что же произойдет с нашей галактикой на самом деле через 4,5-5 млрд лет, когда к ней приблизится галактика Андромеды.

Как уже писал Фокус, на окраинах нашей галактики астрономы обнаружили странное поведение звезд и этому способствовали черные дыры.

Также Фокус писал о том, почему путешествие в космосе даже почти со скоростью света является сложной задачей.

Еще Фокус писал о том, что на этой неделе произойдет историческая посадка на Луну. Японская компания ispace готовится приземлить свой посадочный модуль Reslience на поверхности Луны и таким образом может войти в историю.