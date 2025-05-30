На краю Млечного Пути обнаружена космическая магистраль: ее создал продукт смерти звезд

В одном из звездных скоплений на расстоянии 80 000 световых лет от нас на окраине нашей галактики астрономы обнаружили неожиданное движение звезд. Оно указывает на то, что в звездном скоплении скрывается более 100 черных дыр звездной массы.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Earth.

Звездные скопления — это группы звезд, которые родились вместе из одного гигантского газового облака и их вместе удерживает гравитация. Одни звездные скопления маленькие и их называют рассеянными, ведь их не так сильно удерживает гравитация, а потому они постепенно распадаются. Такие скопления находятся в спиральных рукавах нашей галактики Млечный Путь. Другие более плотные и крупные звездные скопления называются шаровыми, и они находятся ближе к окраинам нашей галактики. В них находятся очень старые звезды. Изучая звездные скопления, астрономы могут узнать больше о том, как звезды одного возраста, но разного размера живут и умирают, что улучшает понимание звездной эволюции.

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Странная космическая магистраль в Млечном Пути

В одном из шаровых звездных скоплений астрономы обнаружили длинную и широкую полосу из звезд, которая напоминает космическую магистраль, и заподозрили, что там происходит нечто странное. Наличие большого количества разбросанных звезд намекало на то, что их выталкивают из звездного скопления какие-это массивные объекты с сильной гравитацией, скорее всего черные дыры звездной массы. Астрономы подозревают, что когда звезды приближаются к черным дырам, то последние своей гравитацией выталкивают их из скопления, что приводит к постепенному его разрушению.

Так выглядит шаровое звездное скопление. Данное скопление называется Мессье 80 и оно находится на расстоянии 28 000 световых годах от нас Фото: NASA

Ученые считают, что в звездном скоплении находится более 100 черных дыр, масса каждой из которых примерно в 20 раз больше массы Солнца. Они были создан, когда массивные звезды взорвались сверхновыми. Магистраль из звезд, как выяснили ученые, тянется на расстояние примерно 10 000 световых лет. Астрономы подозревают, что таких звездных магистралей, связанных с другими скоплениями, может быть много в нашей галактике.

Ученые считают, что в звездном скоплении находится более 100 черных дыр, масса каждой из которых примерно в 20 раз больше массы Солнца Фото: ESA/Hubble

Авторы исследования предполагают, что когда черные дыры выбросят все звезды из скопления, то останутся лишь эти чрезвычайно плотные объекты с сильнейшей гравитацией. В конечном итоге эти черные дыры могут сливаться друг с другом, образуя более массивные черные дыры. Столкновения черных дыр приведут к образованию гравитационных волн, которые смогут обнаружить детекторы на Земле и таким образом можно будет подтвердить предположение ученых о том, что на краю галактики находится много черных дыр.

Жизнь и смерть звездных скоплений влияют на то, как наша галактика меняется с течением времени, говорят астрономы.

Млечный Путь: каких звезд больше в нашей галактике?

Напоминаем, что Млечный Путь – это большая спиральная галактика, диаметр которой оценивается в 100 000 световых лет. Астрономы считают, что в нашей галактике находится до 400 млрд звезд разного размера и возраста. При этом больше всего звезд, которые относятся к типу красные карлики. Эти звезды меньше Солнца по размеру и выделяют меньше тепла и энергии, но могут жить десятки и даже сотни миллиардов лет. Для сравнения, звезды, такие как Солнце, живут в среднем 10 миллиардов лет. Солнце уже прожило почти половину этого срока.

Как уже писал Фокус, ученые получили новое значение скорости расширения Вселенной и новое исследование указывает на то, что давняя проблема астрономии может быть решена.

Также Фокус писал о том, марсоход Perseverance отпраздновал свой 1500-й день пребывания на Марсе новым впечатляющим селфи, на котором появился неожиданный гость.