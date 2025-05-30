Марсоход NASA сделал селфи на Марсе: в кадр попал неожиданный гость (фото)

Марсоход Perseverance отпраздновал свой 1500-й день пребывания на Марсе новым впечатляющим селфи, на котором появился неожиданный гость: крошечный пылевой вихрь.

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Об этом пишет Space.

Ученые из NASA на основе 59 снимков, сделанных камерой марсохода Perseverance, которая расположена на конце его роботизированного манипулятора, создали новый автопортрет марсохода. Согласно заявлению NASA, для каждого снимка требовалось точное позиционирование манипулятора, включающее 62 тщательно скоординированных движения в течение примерно часа.

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Так выглядят пылевые вихри на Марсе

В итоге оказалось, что в кадр попал крошечный пылевой вихрь, который виден на заднем плане. Благодаря тому, что было чистое и ясное небо на Марсе, а также Солнце находилось высоко, пылевой вихрь виден с расстояния почти в 5 км от марсохода. Как видно на фотографии он кружится за далеким холмом.

Это селфи марсоход Perseverance сделал 10 мая 2025 года. Небольшая темная дыра в камне перед марсоходом была сделана, когда Perseverance собирал свой последний образец марсианской почвы. Небольшое облако пыли слева от центра и ниже линии горизонта — это пылевой вихрь Фото: NASA

На снимке видно покрытое пылью оборудование марсохода Perseverance, а также пересеченную местность на западном краю кратера Езеро, где марсоход проводил исследования с декабря прошлого года. Этот регион представляет большой интерес для ученых, которые ищут подсказки относительно того, когда на Марсе был более теплый и влажный климат.

С начала этого года марсоход обнаружил разнообразные горные породы и собрал много ценных научных данных на Марсе. Он также вошел в историю, когда стал первым космическим аппаратом, увидевшим полярное сияние с поверхности другой планеты, как уже писал Фокус.

Также Perseverance использовал свою навигационную камеру, чтобы сфотографировать спутник Марса Деймос, меньший из двух спутников Красной планеты, как уже писал Фокус.

Недавно марсоход NASA добрался до нового региона на Марсе, где, как считают ученые, находятся одни из самых древних горных пород на планете, которые могут хранить в себе подсказки о том, был ли Марс обитаемой планетой или нет, как уже писал Фокус.

С момента приземления на Марсе в феврале 2021 года Perseverance проехал более километров по поверхности Красной планеты, провел анализ 37 разных камней и собрал 26 образцов местной почвы. По словам ученых, новая фотография дает представление не только о местности Марса, но и состоянии марсохода, который еще может работать дальше и проводить научные исследования.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли доказательства того, что на Марсе происходит потеря атмосферы и таким же образом большая ее часть была потеряна в далеком прошлом.

Еще Фокус писал о том, что каждый из нас сейчас путешествует по Вселенной с огромной скоростью. Астрономы после многих десятилетий вычислений, выяснили, с какой скоростью наша планета и мы с ней вместе движемся по космосу.