"Крокодил" на Марсе хранит самые старые камни и признаки жизни: что обнаружил марсоход NASA

Марсоход NASA Perseverance добрался к новому региону на Марсе, который, как считают ученые содержит одни из самых древних и интересных камней на Красной планете. Там могут содержаться признаки существования внеземной жизни.

Related video

Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напоминаем, что марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро шириной 45 километров на Марсе в феврале 2021 года с целью поиска признаков существования жизни на Марсе в прошлом. Также для того, чтобы собрать ценные образцы местной горной породы.

За последние более, чем четыре года марсоход проехал большое расстояние и теперь прибыл в новое место для исследования, которое представляет собой плато скалистых выступов. Ученые из NASA назвали этот регион Krokodillen в честь горного хребта на острове Принца Карла в Норвегии. Krokodillen означает крокодил на норвежском языке.

Марсоход Perseverance сделал этот снимок во время движения к региону Krokodillen Фото: NASA

Этот регион, площадью примерно 30 гектаров, представляет собой своего рода границу между краем кратера Езеро и равнинами за ним. Ранее ученые, используя наблюдения, предположили, что в этом регионе находятся минералы, которые создаются с помощью жидкой воды.

Если марсоходу NASA удастся обнаружить больше таких минералов в регионе Krokodillen, то это будет означать, что там не только была вода в жидком виде на поверхности, но и потенциально могла существовать микробная жизнь.

По словам ученых, горные породы в этом регионе Марса были созданы еще до появления кратера Езеро, во время самого раннего геологического периода на Красной планете, известного как Нойский период (примерно 4,1 – 3,5 млрд лет назад).

Ученые не оставляют надежды обнаружить в очень древних камнях признаки потенциальной жизни, так называемые биосигнатуры. Предполагается, что они будут сильно отличаться от потенциальных биосигнатур, обнаруженных марсоходом Perseverance в прошлом году в камне Cheyava Falls.

Марсоход Perseverance возле камня Cheyava Falls Фото: NASA

В этом большом камне марсоход обнаружил химические сигнатуры и структуры, которые соответствуют активности древней микробной жизни. Но такие особенности также могли быть созданы геологическими процессами.

Марсоходу Perseverance сложно определить есть или была ли внеземная жизнь на Марсе, ведь нет необходимых приборов. Поэтому марсоход собирает образцы горных пород и запечатывает их в специальных титановых трубках, которые должны быть доставлены на Землю. Ученые тогда смогут выяснить: была ли жизнь на Марсе или нет, и может ли она все еще присутствовать там? Миссия по доставке образцов с Марса была запланирована на 2028-2030 год, но из-за сокращения бюджета NASA неизвестно, когда она состоится.

Марсоход NASA имеет на борту 43 титановых трубки и только 7 из них остаются не заполненными. Ученые приняли решение дать команду Perseverance, чтобы тот оставил несколько недавно заполненных трубок незапечатанными, чтобы в случае обнаружения очень интересных образцов было больше места для их хранения. По сути марсоход просто выбросит ненужный материал из трубок, если это будет необходимо.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что странные особенности на поверхности Марса не связаны с потоками жидкой воды, как предполагалось ранее.

Также Фокус писал о том, что мы не готовы мы к самой худшей солнечной буре. Прогнозирование космической погоды пока не располагает теми же ресурсами, что и прогнозирование погоды на Земле, хотя угроза растет.