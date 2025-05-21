"Крокодил" на Марсі зберігає найстаріші камені та ознаки життя: що виявив марсохід NASA

Марсохід NASA Perseverance дістався до нового регіону на Марсі, який, як вважають учені, містить одні з найдавніших і найцікавіших каменів на Червоній планеті. Там можуть міститися ознаки існування позаземного життя.

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Про це пише Space.

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Нагадуємо, що марсохід Perseverance приземлився в кратері Єзеро завширшки 45 кілометрів на Марсі в лютому 2021 року з метою пошуку ознак існування життя на Марсі в минулому. Також для того, щоб зібрати цінні зразки місцевої гірської породи.

За останні більш ніж чотири роки марсохід проїхав велику відстань і тепер прибув у нове місце для дослідження, яке являє собою плато скелястих виступів. Вчені з NASA назвали цей регіон Krokodillen на честь гірського хребта на острові Принца Карла в Норвегії. Krokodillen означає крокодил норвезькою мовою.

Марсохід Perseverance зробив цей знімок під час руху до регіону Krokodillen Фото: solar-system

Цей регіон, площею приблизно 30 гектарів, являє собою своєрідний кордон між краєм кратера Єзеро і рівнинами за ним. Раніше вчені, використовуючи спостереження, припустили, що в цьому регіоні знаходяться мінерали, які створюються за допомогою рідкої води.

Якщо марсоходу NASA вдасться виявити більше таких мінералів у регіоні Krokodillen, то це означатиме, що там не тільки була вода в рідкому вигляді на поверхні, а й потенційно могло існувати мікробне життя.

За словами вчених, гірські породи в цьому регіоні Марса були створені ще до появи кратера Єзеро, під час найбільш раннього геологічного періоду на Червоній планеті, відомого як Нойський період (приблизно 4,1 — 3,5 млрд років тому).

Вчені не полишають надії виявити в дуже древніх каменях ознаки потенційного життя, так звані біосигнатури. Передбачається, що вони сильно відрізнятимуться від потенційних біосигнатур, виявлених марсоходом Perseverance минулого року в камені Cheyava Falls.

Марсохід Perseverance біля каменю Cheyava Falls Фото: solar-system

У цьому великому камені марсохід виявив хімічні сигнатури і структури, які відповідають активності давнього мікробного життя. Але такі особливості також могли бути створені геологічними процесами.

Марсоходу Perseverance складно визначити є чи було позаземне життя на Марсі, адже немає необхідних приладів. Тому марсохід збирає зразки гірських порід і запечатує їх у спеціальних титанових трубках, які мають бути доставлені на Землю. Науковці тоді зможуть з'ясувати: було життя на Марсі чи ні, і чи може воно все ще бути присутнім там? Місія з доставки зразків з Марса була запланована на 2028-2030 рік, але через скорочення бюджету NASA невідомо, коли вона відбудеться.

Марсохід NASA має на борту 43 титанових трубки і тільки 7 з них залишаються незаповненими. Вчені ухвалили рішення дати команду Perseverance, щоб той залишив кілька нещодавно заповнених трубок незапечатаними, щоб у разі виявлення дуже цікавих зразків було більше місця для їхнього зберігання. По суті марсохід просто викине непотрібний матеріал із трубок, якщо це буде необхідно.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що дивні особливості на поверхні Марса не пов'язані з потоками рідкої води, як передбачалося раніше.

Також Фокус писав про те, що ми не готові до найгіршої сонячної бурі. Прогнозування космічної погоди поки що не має в своєму розпорядженні тих самих ресурсів, що й прогнозування погоди на Землі, хоча загроза зростає.