Марсохід NASA зробив селфі на Марсі: у кадр потрапив несподіваний гість (фото)

Марсохід Perseverance відсвяткував свій 1500-й день перебування на Марсі новим вражаючим селфі, на якому з'явився несподіваний гість: крихітний пиловий вихор.

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Про це пише Space.

Вчені з NASA на основі 59 знімків, зроблених камерою марсохода Perseverance, яка розташована на кінці його роботизованого маніпулятора, створили новий автопортрет марсохода. Згідно із заявою NASA, для кожного знімка було потрібне точне позиціонування маніпулятора, що включало 62 ретельно скоординовані рухи протягом приблизно години.

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Так виглядають пилові вихори на Марсі

У підсумку виявилося, що в кадр потрапив крихітний пиловий вихор, який видно на задньому плані. Завдяки тому, що було чисте і ясне небо на Марсі, а також Сонце перебувало високо, пиловий вихор видно з відстані майже в 5 км від марсохода. Як видно на фотографії він кружляє за далеким пагорбом.

Це селфі марсохід Perseverance зробив 10 травня 2025 року. Невелика темна діра в камені перед марсоходом була зроблена, коли Perseverance збирав свій останній зразок марсіанського ґрунту. Невелика хмара пилу зліва від центру і нижче лінії горизонту — це пиловий вихор Фото: solar-system

На знімку видно вкрите пилом обладнання марсохода Perseverance, а також пересічену місцевість на західному краю кратера Єзеро, де марсохід проводив дослідження з грудня минулого року. Цей регіон становить великий інтерес для вчених, які шукають підказки щодо того, коли на Марсі був тепліший і вологіший клімат.

З початку цього року марсохід виявив різноманітні гірські породи і зібрав багато цінних наукових даних на Марсі. Він також увійшов в історію, коли став першим космічним апаратом, який побачив полярне сяйво з поверхні іншої планети, як уже писав Фокус .

Також Perseverance використовував свою навігаційну камеру, щоб сфотографувати супутник Марса Деймос, менший із двох супутників Червоної планети, як уже писав Фокус .

Нещодавно марсохід NASA дістався до нового регіону на Марсі, де, як вважають вчені, знаходяться одні з найдавніших гірських порід на планеті, які можуть зберігати в собі підказки про те, чи був Марс населеною планетою чи ні, як уже писав Фокус .

З моменту приземлення на Марсі в лютому 2021 року Perseverance проїхав понад кілометри поверхнею Червоної планети, провів аналіз 37 різних каменів і зібрав 26 зразків місцевого ґрунту. За словами вчених, нова фотографія дає уявлення не тільки про місцевість Марса, а й про стан марсохода, який ще може працювати далі та проводити наукові дослідження.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли докази того, що на Марсі відбувається втрата атмосфери, і в такий самий спосіб велика її частина була втрачена в далекому минулому.

Ще Фокус писав про те, що кожен із нас зараз мандрує Всесвітом із величезною швидкістю. Астрономи після багатьох десятиліть обчислень, з'ясували, з якою швидкістю наша планета і ми з нею разом рухаємося космосом.