Марс втрачає свою атмосферу: астрономи з'ясували, що відбувається

Вчені використовували дані спостережень орбітального апарату NASA за багато років і виявили переконливі ознаки руйнування атмосфери Червоної планети. Вчені кажуть, що це найважливіша частина головоломки про те, як Марс втратив у минулому свою велику атмосферу і воду.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

Учені вважають, що розпорошення атмосфери є одним із головних механізмів втрати атмосфери небесними тілами в ранній Сонячній системі, коли Сонце було яскравішим та активнішим. Це відбувається, коли іони прискорюються електричним полем сонячного вітру в атмосфері небесного тіла, наприклад, Марса, яке не захищене глобальним магнітним полем.

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Це трохи схоже на падіння метеорита на планету, коли енергія передається навколишньому нейтральному середовищу, піднімаючи його в повітря. Але для розпилення деякі атоми і молекули в атмосфері отримують достатньо енергії, щоб досягти другої космічної швидкості, і вони відлітають у космос.

Спостерігати за цим процесом на Марсі складно. Для цього необхідно проводити одночасні спостереження за викинутими нейтральними атомами або за іонами, які врізалися в атмосферу, і за електричним полем, яке їх прискорило.

Єдиний космічний апарат, який має необхідне обладнання, — це MAVEN від NASA. Астрономи вивчили дані, які апарат зібрав з 2014 року, перебуваючи на орбіті навколо Марса, щоб знайти одночасні спостереження електричного поля і великої кількості аргону у верхній частині атмосфери планети. Це один з елементів, який виступає індикатором розпилення атмосфери.

Астрономи виявили, що на висоті понад 350 км густина аргону змінюється залежно від орієнтації електричного поля сонячного вітру, порівняно з густиною аргону на нижчих висотах, яка залишається постійною.

Вчені використали дані спостережень орбітального апарату NASA за багато років і виявили переконливі ознаки руйнування атмосфери Червоної планети Фото: NASA

З'ясувалося, що більш легкі ізотопи аргону змінюються, залишаючи після себе багато важкого аргону, а це найкраще пояснюється розпорошенням атмосфери. Цей висновок учених підтверджується спостереженнями за сонячною бурею, яка накрила Марс у 2016 році.

Результати дослідження не тільки показують, що Марс зараз поступово втрачає свою атмосферу, а й демонструють, якими могли бути умови на Марсі мільярди років тому, коли Сонце було молодшим, яскравішим і набагато активнішим. Вчені кажуть, що зараз руйнування атмосфери відбувається в 4 рази інтенсивніше, ніж припускали моделі, і сонячні бурі можуть посилювати вихід розпорошеної речовини.

Автори дослідження вважають, що розпорошення могло бути основним шляхом зникнення великої атмосфери на Марсі мільярди років тому. Також це дослідження натякає на можливі шляхи втрати води Червоною планетою в далекому минулому.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чи є таємничі смуги на поверхні Марсаознаками рідкої води на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що Китай відправив космічний апарат для збору зразків з уламка Місяця. Космічний апарат "Тяньвень-2" збере зразки гірських порід з навколоземного астероїда, який вважається частиною Місяця, а також вивчить дивну комету.