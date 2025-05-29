Кожен із нас зараз подорожує Всесвітом із величезною швидкістю: як таке може бути

Планета Земля рухається відносно кожного іншого об'єкта у Всесвіті: через Сонячну систему, нашу галактику і Всесвіт загалом. Астрономи після багатьох десятиліть обчислень, з'ясували, з якою швидкістю наша планета і ми з нею разом рухаємося космосом.

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Про це пише Big Think.

Планета Земля завжди перебуває в русі. Наша планета безперервно обертається навколо своєї осі, обертається навколо Сонця, а вся Сонячна система рухається через галактику Чумацький Шлях, обертаючись навколо галактичного центру. Наша галактика Чумацький Шлях рухається всередині Місцевої групи галактик, яка сама рухається через міжгалактичний простір. Залежно від того, відносно чого ми вимірюємо рух Землі, можна кількісно оцінити, наскільки швидко планета Земля рухається через Всесвіт.

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Як швидко обертається Земля навколо своєї осі?

Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, практично кожна точка на поверхні планети здійснює повний оборот менш ніж за 24 години: 23 години, 56 хвилин і 4,09 секунди, якщо точніше.

Уся планета робить один оберт на 360 градусів за цей проміжок часу, а це означає, що хтось, хто перебуває на найбільшій відстані від центру Землі, на екваторі рухається зі швидкістю 1676 км/год. Але що вища широта, то повільніше ви рухаєтеся через обертання Землі. Хтось на широті 45° рухається зі швидкістю лише 1183 км/год, а хтось на Північному або Південному полюсі взагалі не рухатиметься. Він просто зробить оберт, завжди залишаючись на географічному полюсі Землі.

З якою швидкістю Земля обертається навколо Сонця?

Обертання Землі дає найшвидшій точці на поверхні нашої планети швидкість 1676 км/год, що становить приблизно 0,47 км/с. Але порівняно зі швидкістю, з якою Земля обертається навколо Сонця, наш обертальний рух незначний.

Ця швидкість становить у середньому 30 км/с, при цьому фактична швидкість обертання нашої планети навколо Сонця змінюється протягом року. Річ у тім, що Земля рухається від своєї найближчої до Сонця точки (перигелію) до найдальшої (афелія). У найшвидшій точці Земля рухається зі швидкістю 30,29 км/с, а в найповільнішій -29,29 км/с.

Як швидко Сонячна система рухається через Чумацький Шлях?

Сонячна система розташована на відстані приблизно 26 000 світлових років від центру нашої галактики Чумацький Шлях, і вона обертається навколо цього центру по витягнутій орбіті. Щоб зробити повний оберт навколо центру Чумацького Шляху, Сонячній системі необхідно від 220 до 250 млн років. Передбачається, що швидкість руху нашого Сонця, яке тягне за собою всі планети, навколо центру Чумацького Шляху становить десь 220 км/с.

Сонячна система Фото: Live Science

Але рух планет навколо Сонця не ідеально збігається з рухом Сонця і Сонячної системи через галактику. У той час як Сонячна система обертається приблизно в площині Чумацького Шляху, площина, в якій планети обертаються навколо Сонця, нахилена приблизно на 60 градусів щодо нашого руху через галактику. У результаті наш сукупний рух на Землі через Чумацький Шлях може варіюватися від 208 км/с до 237 км/с.

Наскільки швидко Чумацький Шлях рухається в межах Місцевої групи галактик?

Коли Земля обертається навколо своєї осі та навколо Сонця, поки вся Сонячна система обертається навколо центру Чумацького Шляху, відбуваються більші космічні рухи. Вони відбуваються в Місцевій групі галактик, де Чумацький Шлях є другою за величиною з приблизно 200 галактик, пов'язаних гравітацією.

Найбільша та наймасивніша галактика в Місцевій групі — це галактика Андромеди, що у 2 рази більша за Чумацький Шлях і розташована на відстані приблизно 2,5 млн світлових років від нас. Розрахунки вчених показують, що ця галактика рухається до Сонця зі швидкістю 301 км/с.

Якщо врахувати напрямок і швидкість, з якою Сонце рухається через Чумацький Шлях, можна визначити, що Чумацький Шлях і галактика Андромеди рухаються назустріч одна одній зі швидкістю 109 км/с. Приблизно через 4 млрд років обидві галактики зіткнуться.

Чумацький Шлях Фото: ESA

Як швидко Місцева група галактик рухається через міжгалактичний простір?

Усі масивні об'єкти в прилеглому Всесвіті притягують нас. Але більша частина гравітаційної сили навколо Місцевої групи галактик походить від Надскупчення Діви, яке притягує нас до себе зі швидкістю приблизно 300 км/с щодо решти космічного руху. Але навпроти центру Надскупчення Діви знаходиться значно менш щільна область простору, тобто войд або порожнеча. Вона відштовхує Місцеву групу також зі швидкістю приблизно 300 км/с.

Сили тяжіння і відштовхування спрямовані в одному напрямку, що призводить до чистого руху зі швидкістю 600 км/с для Місцевої групи галактик.

Яка швидкість руху Землі в космосі?

Якщо скласти разом обертання Землі навколо своєї осі, обертання Землі навколо Сонця, рух Сонця через галактику, рух Чумацького Шляху і Місцевої групи, то ми можемо отримати значення того, наскільки швидко ми насправді рухаємося через Всесвіт у будь-який момент часу.

Загалом, наш загальний рух у космосі становить приблизно 368 км/с.

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