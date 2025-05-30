На краю Чумацького Шляху виявлено космічну магістраль: її створив продукт смерті зірок

В одному із зоряних скупчень на відстані 80 000 світлових років від нас на околиці нашої галактики астрономи виявили несподіваний рух зірок. Він вказує на те, що в зоряному скупченні ховається понад 100 чорних дір зоряної маси.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Earth.

Зоряні скупчення — це групи зірок, які народилися разом з однієї гігантської газової хмари і їх разом утримує гравітація. Одні зоряні скупчення маленькі і їх називають розсіяними, адже їх не так сильно утримує гравітація, а тому вони поступово розпадаються. Такі скупчення знаходяться в спіральних рукавах нашої галактики Чумацький Шлях. Інші щільніші та більші зоряні скупчення називаються кульовими, і вони розташовані ближче до околиць нашої галактики. У них знаходяться дуже старі зірки. Вивчаючи зоряні скупчення, астрономи можуть дізнатися більше про те, як зірки одного віку, але різного розміру живуть і вмирають, що покращує розуміння зоряної еволюції.

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Дивна космічна магістраль у Чумацькому Шляху

В одному з кульових зоряних скупчень астрономи виявили довгу і широку смугу із зірок, яка нагадує космічну магістраль, і запідозрили, що там відбувається щось дивне. Наявність великої кількості розкиданих зірок натякала на те, що їх виштовхують із зоряного скупчення якісь масивні об'єкти з сильною гравітацією, найімовірніше чорні діри зоряної маси. Астрономи підозрюють, що коли зірки наближаються до чорних дір, то останні своєю гравітацією виштовхують їх зі скупчення, що призводить до поступового його руйнування.

Так виглядає кульове зоряне скупчення. Це скупчення називається Мессьє 80 і воно розташоване на відстані 28 000 світлових років від нас Фото: solar-system

Учені вважають, що в зоряному скупченні перебуває понад 100 чорних дір, маса кожної з яких приблизно у 20 разів більша за масу Сонця. Вони були створені, коли масивні зірки вибухнули надновими. Магістраль із зірок, як з'ясували вчені, тягнеться на відстань приблизно 10 000 світлових років. Астрономи підозрюють, що таких зоряних магістралей, пов'язаних з іншими скупченнями, може бути багато в нашій галактиці.

Учені вважають, що в зоряному скупченні перебуває понад 100 чорних дір, маса кожної з яких приблизно у 20 разів більша за масу Сонця Фото: ESA/Hubble

Автори дослідження припускають, що коли чорні діри викинуть усі зірки зі скупчення, то залишаться лише ці надзвичайно щільні об'єкти з найсильнішою гравітацією. Зрештою ці чорні діри можуть зливатися одна з одною, утворюючи більш масивні чорні діри. Зіткнення чорних дір призведуть до утворення гравітаційних хвиль, які зможуть виявити детектори на Землі і в такий спосіб можна буде підтвердити припущення вчених про те, що на краю галактики є багато чорних дір.

Життя і смерть зоряних скупчень впливають на те, як наша галактика змінюється з плином часу, кажуть астрономи.

Чумацький Шлях: яких зірок більше в нашій галактиці?

Нагадуємо, що Чумацький Шлях — це велика спіральна галактика, діаметр якої оцінюють у 100 000 світлових років. Астрономи вважають, що в нашій галактиці перебуває до 400 млрд зірок різного розміру та віку. При цьому найбільше зірок, які належать до типу червоні карлики. Ці зірки менші за Сонце за розміром і виділяють менше тепла та енергії, але можуть жити десятки і навіть сотні мільярдів років. Для порівняння, зірки, такі як Сонце, живуть у середньому 10 мільярдів років. Сонце вже прожило майже половину цього терміну.

Як уже писав Фокус, вчені отримали нове значення швидкості розширення Всесвіту і нове дослідження вказує на те, що давня проблема астрономії може бути вирішена.

Також Фокус писав про те, марсохід Perseverance відсвяткував свій 1500-й день перебування на Марсі новим вражаючим селфі, на якому з'явився несподіваний гість.