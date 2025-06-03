Море Холода ждет: на этой неделе произойдет историческая посадка на Луну, что известно (фото)

Японская компания ispace готовится приземлить свой посадочный модуль Reslience на поверхности Луны уже в среду, 5 июня, и таким образом может войти в историю, если все пойдет по плану.

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Об этом пишет Space.

Посадочный модуль Reslience должен совершить посадку на территории Моря Холода (базальтовая равнина) в северном полушарии Луны в среду, 5 июня, в 22:24 по Киеву.

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Если все пойдет по плану, то это будет огромное достижение не только для компании ispace, создавшей лунный модуль, но и для всей Японии. На сегодня эта страна смогла успешно приземлить только один посадочный модуль на поверхность Луны в прошлом году. Это был лунный модуль SLIM, созданный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Луна. Один из снимков, сделанных лунным модулем Reslience Фото: X (Twitter)

Компания ispace два года назад пыталась осуществить посадку своего первого модуля на Луне, но все завершилось катастрофой. Если модуль Resilience совершит мягкую посадку на Луне, то это будет первый частный аппарат из Японии, которому удалось это сделать. Этот модуль должен провести исследования поверхности Луны, а также выпустить на поверхность спутника Земли небольшой луноход, который должен собрать образцы лунной почвы.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Японский лунный модуль Reslience отправила в космос ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в январе этого года вместе с американским частным лунным модулем Blue Ghost, созданным компанией Firefly Aerospace. Модуль из США успешно приземлился на Луне в начале марта этого года и провел важные научные исследования.

Модуль Resilience летел к Луне по более длинной траектории для экономии топлива Фото: space.com

Модуль Resilience летел к Луне по более длинной траектории для экономии топлива и изначально облетел Луну, а только затем вышел на орбиту вокруг спутника Земли в начале мая. 28 мая модуль Resilience завершил важный маневр, который позволил выйти ему на круговую орбиту вокруг Луны на высоте 100 км над ее поверхностью. Теперь он готовится к исторической посадке.

Поверхность Луны. Один из снимков, сделанных лунным модулем Reslience Фото: space.com

Если все пойдет по плану, то лунный модуль Resilience станет третьим в истории частным аппаратом, который успешно приземлился на Луне. Впервые это сделал посадочный модуль американской компании Intuitive Machines в начале прошлого года.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, почему некоторые лунные камни имеют признаки магнетизма, хотя у Луны давно не существует глобального магнитного поля.

Также Фокус писал о том, что, как показало исследование, ядро Красной планеты сформировалось быстрее, чем ядро ​​Земли, благодаря тому, что к центру Марса переместились расплавленное железо и сульфиды никеля.