Частный космический корабль сделал снимок южного полюса Луны перед исторической посадкой (фото)

Японский частный посадочный модуль Resilience попытается приземлиться на территории Моря Холода на Луне менее, чем через две недели. Это будет первый в истории частный японский исследовательский аппарат, который окажется на спутнике Земли, если все пойдет по плану.

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Об этом пишет Space.

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На сегодняшний день только одна частная компания, Intuitive Machines, смогла приземлить два посадочных модуля на Луне. Впервые это произошло в феврале 2024 года, а второй раз – в марте 2025 года, как уже писал Фокус. Но вторая посадка оказалась неудачной.

Пока что единственным не частным японским аппаратом, который успешно приземлился на Луне, был модуль SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований, как уже писал Фокус. Поэтому если все пойдет по плану, то посадочный модуль Resilience, войдет в историю как первый японский частный модуль на Луне. Его посадка запланирована на 5 июня на территории Моря Холода. Модуль, как уже писал Фокус, вышел на орбиту вокруг Луны 6 мая.

Если все пойдет по плану, то посадочный модуль Resilience, войдет в историю как первый японский частный модуль на Луне Фото: space.com

На борту у посадочного модуля Resilience, который построила компания ispace находится несколько научных приборов и небольшой луноход. Он попытается собрать образцы лунной почвы, чтобы их смогли изучить ученые из NASA, согласно заключенному контракту.

В компании ispace сообщили, что модуль Resilience, который сейчас кружит на орбите вокруг Луны, сделал потрясающую фотографию южного полюса спутника Земли. Именно там в 2027 году должна произойти высадка астронавтов NASA, впервые за 53 года. На этой фотографии виден неровный рельеф многочисленных геологических особенностей лунной поверхности.

Модуль Resilience, который сейчас кружит на орбите вокруг Луны, сделал потрясающую фотографию южного полюса Луны Фото: space.com

Напоминаем, что модуль Resilience был запущен 15 января на борту ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела в космос еще один частный лунный модуль: Blue Ghost от компании Firefly Aerospace.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Этот модуль, как уже писал Фокус, приземлился на Луне 2 марта, и он стал вторым в истории частным аппаратом, который совершил успешную мягкую посадку на Луне. Если у модуля Resilience получится сделать то же самое, то он станет третьим в истории, кому это удалось. Модуль Resilience летел к Луне по другой траектории, а потому его посадка состоится позже, чем это произошло у Blue Ghost.

Фотография Луны, ранее сделанная лунным модулем Resilience Фото: X (Twitter)

На самом деле для компании ispace это уже вторая попытка посадить успешно свой аппарат на Луне. Первая завершилась катастрофой в 2023 году.

Как уже писал Фокус, в марте этого года модуль Resilience сделал удивительные фотографии Луны и Земли.

Также Фокус писал о том, какие существуют 4 варианта того, как и когда может исчезнуть наша Вселенная. Она существует уже 13,8 млрд лет и все это время она расширяется, то есть увеличивается в размерах. Но этот процесс, как считают ученые, не будет продолжаться вечно и жизнь Вселенной закончится катастрофической смертью.