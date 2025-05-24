Конец всего: 4 варианта того, как и когда может исчезнуть наша Вселенная

Наша Вселенная существует уже 13,8 млрд лет и все это время она расширяется, то есть увеличивается в размерах. Но этот процесс, как считают ученые, не будет продолжаться вечно и жизнь Вселенной закончится катастрофической смертью.

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Об этом пишет Live Science.

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Теория Большого взрыва

Согласно общепринятой космологической модели, Вселенная возникала 13,8 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Изначально существовала бесконечно малая и бесконечно плотная горячая точка, известная как сингулярность, которая быстро расширилась. Важно понимать, что Большой взрыв не был взрывом в привычном смысле. Это было расширение самого пространства, а не распространение материи в уже существующем пространстве. С тех пор Вселенная остыла, но продолжает расширение с ускорением, которое ей придает загадочная темная энергия.

Современная физика не может полностью описать момент Большого взрыва, и для этого, как считается, необходимы новые теории, например, теория квантовой гравитации. Она может соединить вместе квантовую механику и общую теорию относительности Эйнштейна, которые не работают вместе.

Многие десятилетия ученые спорят о том, как будет развиваться Вселенная в будущем и когда может наступить ее смерть. И все же существуют ведущие теории, которые показывают, как это может произойти.

Смерть Вселенной: Большое замерзание

Согласно теории Большого замерзания, Вселенная будет расширяться все быстрее в течение триллионов лет. В конце концов звезды и галактики начнут исчезать, ведь у них наступит конец эволюционного развития. Межзвездный газ станет настолько разреженным, что перестанут формироваться новые звезды. Звезды перестанут выпускать излучение и тепло.

Большое замерзание настолько разбавит энергию во Вселенной, что любая форма активности, не только появление новых звезд, но и появление черных дыр, прекратится. Таким образом Вселенная будет темной и холодной.

Приверженцы этой теории считают, что такая смерть Вселенной наступит через количество лет, которое можно представить как единицу, за которой идут 100 нулей.

Многие десятилетия ученые спорят о том, как будет развиваться Вселенная в будущем и когда может наступить ее смерть. И все же существуют ведущие теории, которые показывают, как это может произойти Фото: Live Science

Смерть Вселенной: Большое сжатие

Согласно теории Большого сжатия, Вселенная будет расширяться некоторое время, но затем наступит обратный процесс, когда космос начнет сжиматься, пока не вернется в изначальное состояние.

Сначала будут сливаться скопления галактик, потом сами галактики, и после этого все звезды. И все это время температура во Вселенной будет повышаться, пока оставшиеся звезды не станут настолько горячими, что просто испарятся. В конце вся материя сожмется в маленькую точку, известную, как сингулярность.

Некоторые ученые считают, что Большое сжатие может начаться уже через 100 млрд лет и будет продолжаться относительно недолго по космическим меркам.

Смерть Вселенной: Большой отскок

Некоторые ученые считают, что Большое сжатие может быть просто частью более крупного цикла расширения и сжатия Вселенной, который называется Большим отскоком. Согласно этой теории, Вселенная началась с быстрого расширения и будет расширяться некоторое время, пока в тоге не сожмется в точку сингулярности, и будут созданы нужные условия для нового Большого взрыва.

Смерть Вселенной: Большое испарение

Даже если ни одна из этих теорий не верна, все равно может наступить момент, когда вся обычная материя во Вселенной, то есть звезды, галактики и черные дыры, просто прекратит свое существование. Согласно исследованию, представленному в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ранее в этом году, из-за излучения Хокинга, которое предсказал известный физик Стивен Хокинг, все во Вселенной может медленно испариться. Это произойдет через количество лет, которое можно представить, как единицу, за которой идут 78 нулей.

Точно предсказать судьбу Вселенной пока не может никто, но улучшение понимание природы темной энергии, а также других загадочных особенностей Вселенной, может уточнить теории ее смерти.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в нашей галактике блуждают десятки черных дыр промежуточной массы. Их существование может помочь решить давнюю космическую загадку.

Напоминаем, что, как уже писал Фокус, физики представили теорию, согласно которой черные дыры могут формироваться и расти внутри звезд.