В Млечном Пути блуждают загадочные пожиратели звезд: чем они озадачили астрономов

Ученые считают, что в нашей галактике блуждают десятки черных дыр промежуточной массы. Их существование может помочь решить давнюю космическую загадку.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

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Черная дыра – это объект, который поглощает окружающий ее межзвездный газ, а также иногда целые звезды. Черные дыры не выпускают обратно ничего, что преодолело их невидимую границу – горизонт событий. Увидеть черные дыры можно только благодаря свету, который излучает поглощаемая ими материя.

Считается, то в центре практически всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Например, в центре Млечного Пути такая черная дыра имеет массу, которая в 4,5 млн раз больше массы Солнца. В то же время в Млечном Пути существуют миллионы черных дыр малой массы, которые возникают после гибели больших звезд. Их масса не превышает 100 масс Солнца. Но существуют ли в нашей галактике черные дыры промежуточной массы? Новое моделирование предполагает, что да, но их очень сложно обнаружить.

О том, что черные дыры промежуточной массы существуют астрономы предполагают уже несколько десятилетий. Теоретически, они должны иметь массу от 10 000 до 100 000 масс Солнца. Подтверждение их существования или наоборот опровержение того, что они существуют, имеет огромные последствия для понимания роста и эволюции черных дыр.

Пока что астрономы обнаружили некоторые намеки на то, что черные дыры промежуточной массы есть в карликовых галактиках, но нет никаких прямых доказательств, что они существуют в нашей галактике Млечный Путь.

Пока что астрономы обнаружили некоторые намеки на то, что черные дыры промежуточной массы есть в карликовых галактиках Фото: space.com

Галактики растут и набирают массу за счет поглощения более мелких галактик, расположенных рядом. В результате звезды и черные дыры из маленьких галактик попадают в большую. Млечный Путь поглотил более десяти карликовых галактик за свою долгую историю.

Астрономы считают, что некоторые из этих карликовых галактик содержали черные дыры промежуточной массы. Ранее считалось, что все эти черные дыры должны были попасть в центр Млечного Пути, где слились со сверхмассивной черной дырой.

Но новое моделирование предполагает иной процесс. Ученые использовали моделирование эволюции спиральной галактики похожей на Млечный Путь и обнаружили, что она может содержать до 20 блуждающих черных дыр промежуточной массы. Все эти черные дыры находятся не рядом с центром галактики и перемещаются в разных ее частях. Точное количество таких черных дыр зависит от того, возникли ли они рядом с центром карликовой галактики, которую поглотила наша галактика, или на ее окраинах.

В то же время астрономы не смогли окончательно определить, какие массы должны иметь эти черные дыры и где они в конечном итоге должны находиться в Млечном Пути. Таким образом, хотя новое исследование намекает на то, что черные дыры промежуточной массы существуют, неизвестно, где их искать.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили, как одна галактика с помощью своей центральной черной дыры уничтожает соседнюю галактику.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на краю Солнечной системы новую планету, которая бросает вызов теории о Девятой планете. Ученые с помощью наземных телескопов обнаружили новую карликовую планету, которая находится за орбитой последней планеты Солнечной системы под названием Нептун.