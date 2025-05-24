У Чумацькому Шляху блукають загадкові пожирачі зірок: чим вони спантеличили астрономів

Учені вважають, що в нашій галактиці блукають десятки чорних дір проміжної маси. Їхнє існування може допомогти вирішити давню космічну загадку.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чорна діра — це об'єкт, який поглинає міжзоряний газ, що оточує її, а також іноді цілі зірки. Чорні діри не випускають назад нічого, що подолало їхню невидиму межу — горизонт подій. Побачити чорні діри можна тільки завдяки світлу, яке випромінює матерія, що поглинається ними.

Вважається, то в центрі практично всіх галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Наприклад, у центрі Чумацького Шляху така чорна діра має масу, яка в 4,5 млн разів більша за масу Сонця. Водночас у Чумацькому Шляху існують мільйони чорних дір малої маси, які виникають після загибелі великих зірок. Їхня маса не перевищує 100 мас Сонця. Але чи існують у нашій галактиці чорні діри проміжної маси? Нове моделювання припускає, що так, але їх дуже складно виявити.

Про те, що чорні діри проміжної маси існують, астрономи припускають уже кілька десятиліть. Теоретично, вони повинні мати масу від 10 000 до 100 000 мас Сонця. Підтвердження їхнього існування або навпаки спростування того, що вони існують, має величезні наслідки для розуміння зростання та еволюції чорних дір.

Поки що астрономи виявили деякі натяки на те, що чорні діри проміжної маси є в карликових галактиках, але немає жодних прямих доказів, що вони існують у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Поки що астрономи виявили деякі натяки на те, що чорні діри проміжної маси є в карликових галактиках Фото: space.com

Галактики ростуть і набирають масу за рахунок поглинання дрібніших галактик, розташованих поруч. У результаті зірки і чорні діри з маленьких галактик потрапляють у велику. Чумацький Шлях поглинув понад десять карликових галактик за свою довгу історію.

Астрономи вважають, що деякі з цих карликових галактик містили чорні діри проміжної маси. Раніше вважалося, що всі ці чорні діри мали потрапити в центр Чумацького Шляху, де злилися з надмасивною чорною дірою.

Але нове моделювання передбачає інший процес. Вчені використовували моделювання еволюції спіральної галактики схожої на Чумацький Шлях і виявили, що вона може містити до 20 блукаючих чорних дір проміжної маси. Усі ці чорні діри перебувають не поруч із центром галактики і переміщуються в різних її частинах. Точна кількість таких чорних дір залежить від того, чи виникли вони поруч із центром карликової галактики, яку поглинула наша галактика, чи на її околицях.

Водночас астрономи не змогли остаточно визначити, які маси повинні мати ці чорні діри і де вони зрештою мають перебувати в Чумацькому Шляху. Таким чином, хоча нове дослідження натякає на те, що чорні діри проміжної маси існують, невідомо, де їх шукати.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили, як одна галактика за допомогою своєї центральної чорної діри знищує сусідню галактику.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на краю Сонячної системи нову планету, яка кидає виклик теорії про Дев'яту планету. Вчені за допомогою наземних телескопів виявили нову карликову планету, яка знаходиться за орбітою останньої планети Сонячної системи під назвою Нептун.