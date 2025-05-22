Таке побачили вперше: одна галактика вбиває іншу за допомогою пожирача матерії (фото)

Учені вперше спостерігали взаємодію двох галактик у ранньому Всесвіті, під час якої одна галактика пронизує іншу потужним променем смертоносного випромінювання. Воно заважає іншій галактиці створювати нові зірки і таким чином вбиває її. Без нових зірок такі галактики стають мертвими, як їх називають астрономи.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Gizmodo.

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Взаємодія галактик є звичайним явищем у Всесвіті. Іноді це призводить до того, що галактики стикаються й утворюють ще більші об'єкти. У цьому випадку обмін міжзоряним газом провокує появу нових зірок. Але астрономи стали свідками зовсім іншого явища.

Битва галактик у ранньому Всесвіті

За допомогою радіотелескопа ALMA і телескопа VLT учені спостерігали за справжньою космічною битвою двох галактик у ранньому Всесвіті, що розташовані на відстані приблизно 11 млрд світлових років від нас. Тобто світло від цих галактик летіло до нас 11 млрд років, а сама взаємодія галактик відбувалася тоді, коли Всесвіту було приблизно 2,8 млрд років. Дві галактики на той момент рухалися зі швидкістю 500 км/с, що мало призвести до неминучого їхнього зіткнення.

Але астрономи вперше виявили, як одна галактика вистрілює променем випромінювання в іншу галактику, що перешкоджає появі нових зірок в останній. Вчені вважають, що смертоносне випромінювання виходить із квазара в центрі однієї з галактик.

Квазари — це надзвичайно яскраві активні ядра галактик, які створюють надмасивні чорні діри. Коли чорна діра поглинає дуже багато навколишньої матерії, то частина її залишається навколо чорної діри і сильно нагрівається з випромінюванням світла. Також у цей час квазари випускають дуже потужне випромінювання.

Дві галактики, які йдуть на зіткнення одна з одною. Знімок радіотелескопа ALMA Фото: ESO

Таке явище спостерігали вперше

Вчені кажуть, що вони вперше побачили, як випромінювання квазара впливає на структуру газу іншої галактики. Це випромінювання руйнує щільні хмари газу, які зрештою стають надто маленькими, щоб із них під впливом гравітації могли утворитися нові зірки. Таким чином друга галактика поступово стає мертвою, адже в ній зрештою, ймовірно, залишилися лише старі зірки.

Фотографія двох взаємодіючих галактик, зроблена телескопом VLT Фото: ESO

Одна галактика вбиває іншу, але й сама змінюється

Але це ще не все. Астрономи виявили, що галактика з квазаром також змінюється. Взаємодія двох галактик призводить до того, що в галактику, яка випускає смертоносне випромінювання, потрапляє більше міжзоряного газу. У підсумку цей газ прямує до надмасивної чорної діри, що провокує ще більш активне поглинання матері чорною дірою. Це призводить до появи ще сильнішого випромінювання, яке продовжує вбивати сусідню галактику.

Це дослідження дає нову інформацію про те, як еволюціонували галактики в ранньому Всесвіті, як квазари допомагають формувати галактики, в яких вони перебувають і як квазари знищують інші галактики.

Зіткнення нашої галактики з галактикою Андромеди

Галактика Андромеди Фото: NASA

Нагадуємо, що наша галактика Чумацький Шлях також має в центрі надмасивну чорну діру, але вона не дуже активна, а тому не створює квазар. Також наша галактика протягом мільярдів років зростала за рахунок злиття з іншими, дрібнішими галактиками. Вважається, що це відбуватиметься і в майбутньому до того, як приблизно через 4 млрд років Чумацький Шлях не зіткнеться з галактикою Андромеди. Зараз вона перебуває на відстані приблизно 2,5 млн світлових років від нас, але поступово наближається. Злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди призведе до створення нової, дуже великої галактики.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли розкрити одну із загадок космосу, яка пов'язана із занадто високою температурою скупчень галактик, які, згідно з теорією, мають бути холодними.

Також Фокус писав про те, що блискавки створюють найпотужніше ви промінювання в атмосфері Землі і фізики вперше з'ясували, як це відбувається. Вчені змогли побачити, як як блискавки створюють спалахи гамма-випромінювання на Землі.