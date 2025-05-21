Скупчення галактик мають бути холодними, але вони гарячі: астрономи з'ясували в чому причина

Астрономи нарешті розгадали одну з давніх загадок Всесвіту, яка стосується високої температури скупчень галактик, хоча вона має бути низькою через втрату тепла за допомогою рентгенівського випромінювання.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скупчення галактик являють собою величезні космічні структури, які складаються із сотень галактик. Це найбільші відомі об'єкти у Всесвіті, які відіграють ключову роль у розумінні формування, еволюції та взаємодії галактик.

Скупчення галактик оповиті масивними гало темної матерії, які притягують гарячий газ із міжгалактичного простору. Коли газ потрапляє всередину скупчення, то він випускає рентгенівське випромінювання. Тобто відбувається втрата енергії, а отже рентгенівське випромінювання має охолоджувати скупчення галактик з плином часу, але астрономи бачать лише гарячі скупчення. Зниження температури має відбуватися в міру того, як газ охолоджується, а потім конденсується і створює нові зірки в скупчення галактик. І все ж зірок утворюється недостатньо, а центр скупчень залишається гарячим. Отже, щось має компенсувати охолодження і астрономи з'ясували, що саме відбувається.

Астрономи вивчили скупчення галактик Центавра, яке розташоване на відстані 150 млн світлових років від нас, за допомогою космічного телескопа XRISM. У результаті вчені виявили дивовижне явище в центрі скупчення.

Астрономи вивчили скупчення галактик Центавра, яке розташоване на відстані 150 млн світлових років від нас, за допомогою космічного телескопа XRISM Фото: JAXA

За допомогою XRISM вчені виміряли рух і температуру газу, що випускає рентгенівське випромінювання. У результаті вони побачили швидкий потік гарячого газу, який переміщається через центр скупчення галактик. Вчені дійшли висновку, що цей рух перерозподіляє енергію і тепло по всьому скупченню і не дає йому охолодитися. Тому скупчення галактик залишається гарячим, хоча мало б бути холодним.

Астрономи побачили швидкий потік гарячого газу, який переміщується через центр скупчення галактик. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

Учені вважають, що такі потоки газу виникають після злиття скупчень галактик, що збільшує їхній розмір і масу.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, чому, всупереч теоріям, карликові галактики перебувають в одній площині біля більших галактик, хоча їхні орбіти мають бути більш хаотичними.

Також Фокус писав про те, що в минулому роль Полярної зірки виконували інші зірки. При цьому в майбутньому у нас також буде інша полярна зірка. Полярна зірка є, мабуть, найвідомішою зіркою в небі північної півкулі Землі. Її зручно використовувати для орієнтування в просторі.