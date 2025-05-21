Скопления галактик должны быть холодными, но они горячие: астрономы выяснили в чем причина

Астрономы наконец-то разгадали одну из давних загадок Вселенной, которая касается высокой температуры скоплений галактик, хотя она должна быть низкой из-за потери тепла с помощью рентгеновского излучения.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет SciTechDaily.

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Скопления галактик представляют собой огромные космические структуры, которые состоят из сотен галактик. Это крупнейшие известные объекты во Вселенной, которые играют ключевую роль в понимании формирования, эволюции и взаимодействия галактик.

Скопления галактик окутаны массивными гало темной материи, которые притягивают горячий газ из межгалактического пространства. Когда газ попадает внутрь скопления, то он выпускает рентгеновское излучение. То есть происходит потеря энергии, а значит рентгеновское излучение должно охлаждать скопления галактик с течением времени, но астрономы видят лишь горячие скопления. Снижение температуры должно происходить по мере того, как газ остывает, а затем конденсируется и создает новые звезды в скопления галактик. И все же звезд образуется недостаточно, а центр скоплений остается горячим. Значит что-то должно компенсировать охлаждение ми астрономы выяснили, что именно происходит.

Астрономы изучили скопление галактик Центавра, которое находится на расстоянии 150 млн световых лет от нас, с помощью космического телескопа XRISM. В результате ученые обнаружили удивительное явление в центре скопления.

Астрономы изучили скопление галактик Центавра, которое находится на расстоянии 150 млн световых лет от нас, с помощью космического телескопа XRISM Фото: JAXA

С помощью XRISM ученые измерили движение и температуру газа, выпускающего рентгеновское излучение. В результате они увидели быстрый поток горячего газа, который перемещается через центр скопления галактик. Ученые пришли к выводу, что это движение перераспределяет энергию и тепло по всему скоплению и не дает ему охладиться. Поэтому скопление галактик остается горячим, хотя должно было быть холодным.

Астрономы увидели быстрый поток горячего газа, который перемещается через центр скопления галактик. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

Ученые считают, что такие потоки газа возникают после слияния скоплений галактик, что увеличивает их размер и массу.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили почему, вопреки теориям, карликовые галактики находятся в одной плоскости возле более крупных галактик, хотя их орбиты должны быть более хаотичными.

Также Фокус писал о том, что в прошлом роль Полярной звезды выполняли другие звезды. При этом в будущем у нас также будет другая полярная звезда. Полярная звезда является, пожалуй, самой известной звездой в небе северного полушария Земли. Ее удобно использовать для ориентирования в пространстве.