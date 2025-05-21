В прошлом роль Полярной звезды выполняли другие звезды: какие и почему (фото)

Полярная звезда является, пожалуй, самой известной звездой в небе северного полушария Земли. Ее удобно использовать для ориентирования в пространстве, что делали в прошлом многие путешественники. Направление на Полярную звезду практически совпадает с направлением на север. Но эта звезда не всегда была полярной и в будущем ее роль будут выполнять другие звезды.

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Об этом пишет Space.

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Важность Полярной звезды состоит в том, что все ночное небо, кажется, вращается вокруг нее. Это происходит потому, что местоположение Полярной звезды оказывается близко выровненным с северной частью оси вращения Земли, которая известна как северный полюс мира, если проецировать ее в космос.

Земля находится в постоянном гравитационном взаимодействии с Луной и Солнцем. В результате ось вращения Земли приобрела отчетливое колебание, известное прецессия, из-за которого северный полюс мира описывает широкий круг в течение примерно 26 000 лет, приближаясь к нескольким другим звездам, кроме Полярной звезды. Какие звезды в прошлом были полярными звездами и какие будут в будущем?

Земля находится в постоянном гравитационном взаимодействии с Луной и Солнцем. В результате ось вращения Земли приобрела отчетливое колебание, известное прецессия, из-за которого северный полюс мира описывает широкий круг в течение примерно 26 000 лет Фото: space.com

Полярная звезда

Полярная звезда или Альфа Малой Медведицы является желтым сверхгигантом, который находится в созвездии Малой Медведицы на расстоянии почти 450 световых лет от нас.

Полярная звезда Фото: NASA

Эта яркая звезда на самом деле является тройной звездной системой, хотя только две из звезд видны в любительский телескоп. Полярная звезда является самой большой из трех звезд, и она примерно в 2000 раз ярче Солнца. Полярная звезда останется полярной звездой еще несколько тысяч лет, пока ось вращения Земли не сместится в сторону.

Тубан

Звезда Тубан Фото: NASA

Примерно 4700 лет назад когда ранние цивилизации процветали в Месопотамии и Египте, полярной звездой считалась звезда Тубан или Альфа Дракона. Это белый гигант, котоырй находится на расстоянии 270 световых лет от нас в созвездии Дракона. На самом деле это двойная звездная система.

Кохаб

Астрономы считают, что в период между 1700 годом до нашей эры и 300 годом нашей эры звезда в созвездии Малой Медведицы под названием Кохаб была полярной звездой. В некоторых исторических источниках ее называли звездой севера.

Звезда Кохаб Фото: NASA

Некоторые археологи считают, что древние египтяне могли ориентировать Великие пирамиды Гизы так, чтобы они были обращены к звездам Кохаб и Мицар, звезде в созвездии Большой Медведицы, которые в ту эпоху находились по разные стороны северного полюса мира.

Альраи

Звезда Альраи или Гамма Цефея – это первая будущая полярная звезда в этом списке. Через 2200 лет она будет находиться всего в 3 градусах от северного полюса мира на ночном небе. Гамма Цефея на самом деле представляет собой двойную звездную систему, расположенную примерно в 45 световых годах от Земли в созвездии Цефея.

Альдерамин

Звезда Альдерамин Фото: NASA

Примерно через 5000 лет звезда Альдерамин, еще одна звезда в созвездии Цефея, будет полярной звездой. Эта самая яркая звезда в созвездии Цефея находится на расстоянии 49 световых лет от Земли и является белым субгигантом.

Денеб

Звезда Денеб, самая яркая звезда в созвездии Лебедя, которая находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от нас, находилась близко к северному полюсу мира 18 000 лет назад. Она снова станет полярной звездой через 9800 лет.

Вега

Звезда Вега Фото: NASA

Вега — это самая яркая звезда в созвездии Лиры, она находится на расстоянии 25 световых лет от нас. Северный полюс мира указывал на звезду Вега примерно 14 000 лет назад. Вега снова станет полярной звездой примерно через 12 000 лет. Вега — одна из самых ярких звезд в северном полушарии, и она стала более знаменита 1984 году, когда вокруг нее впервые обнаружили диск из образующего планеты материала диаметром почти 150 млрд км.

Как уже писал Фокус, с маленькими галактиками происходит нечто странное и астрономы раскрыли давнюю загадку.

Также Фокус писал о том, что "Крокодил" на Марсе хранит самые старые камни и признаки жизни.