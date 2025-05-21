У минулому роль Полярної зірки виконували інші зірки: які і чому (фото)

Полярна зірка є, мабуть, найвідомішою зіркою в небі північної півкулі Землі. Її зручно використовувати для орієнтування в просторі, що робили в минулому багато мандрівників. Напрямок на Полярну зірку практично збігається з напрямком на північ. Але ця зірка не завжди була полярною і в майбутньому її роль виконуватимуть інші зірки.

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Про це пише Space.

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Важливість Полярної зірки полягає в тому, що все нічне небо, здається, обертається навколо неї. Це відбувається тому, що місце розташування Полярної зірки виявляється близько вирівняним з північною частиною осі обертання Землі, яка відома як північний полюс світу, якщо проектувати її в космос.

Земля перебуває в постійній гравітаційній взаємодії з Місяцем і Сонцем. У результаті вісь обертання Землі набула виразного коливання, відомого як прецесія, через яке північний полюс світу описує широке коло протягом приблизно 26 000 років, наближаючись до кількох інших зірок, крім Полярної зірки. Які зірки в минулому були полярними зірками і які будуть у майбутньому?

Земля перебуває в постійній гравітаційній взаємодії з Місяцем і Сонцем. У результаті вісь обертання Землі набула виразного коливання, відомого як прецесія, через яке північний полюс світу описує широке коло протягом приблизно 26 000 років. Фото: space.com

Полярна зірка

Полярна зірка або Альфа Малої Ведмедиці є жовтим надгігантом, який розташований у сузір'ї Малої Ведмедиці на відстані майже 450 світлових років від нас.

Полярна зірка Фото: solar-system

Ця яскрава зірка насправді є потрійною зоряною системою, хоча тільки дві із зірок видно в аматорський телескоп. Полярна зірка є найбільшою з трьох зірок, і вона приблизно у 2000 разів яскравіша за Сонце. Полярна зірка залишиться полярною зіркою ще кілька тисяч років, поки вісь обертання Землі не зміститься вбік.

Тубан

Зірка Тубан Фото: solar-system

Приблизно 4700 років тому, коли ранні цивілізації процвітали в Месопотамії та Єгипті, полярною зіркою вважалася зірка Тубан або Альфа Дракона. Це білий гігант, який знаходиться на відстані 270 світлових років від нас у сузір'ї Дракона. Насправді це подвійна зоряна система.

Кохаб

Астрономи вважають, що в період між 1700 роком до нашої ери і 300 роком нашої ери зірка в сузір'ї Малої Ведмедиці під назвою Кохаб була полярною зіркою. У деяких історичних джерелах її називали зіркою півночі.

Зірка Кохаб Фото: solar-system

Деякі археологи вважають, що стародавні єгиптяни могли орієнтувати Великі піраміди Гізи так, щоб вони були звернені до зірок Кохаб і Міцар, зірки в сузір'ї Великої Ведмедиці, які в ту епоху перебували по різні боки північного полюса світу.

Альраї

Зірка Альраї або Гамма Цефея — це перша майбутня полярна зірка в цьому списку. Через 2200 років вона перебуватиме всього за 3 градуси від північного полюса світу на нічному небі. Гамма Цефея насправді являє собою подвійну зоряну систему, розташовану приблизно за 45 світлових років від Землі в сузір'ї Цефея.

Альдерамін

Зірка Альдерамін Фото: solar-system

Приблизно через 5000 років зірка Альдерамін, ще одна зірка в сузір'ї Цефея, буде полярною зіркою. Ця найяскравіша зірка в сузір'ї Цефея розташована на відстані 49 світлових років від Землі і є білим субгігантом.

Денеб

Зірка Денеб, найяскравіша зірка в сузір'ї Лебедя, що знаходиться на відстані приблизно 1600 світлових років від нас, перебувала близько до північного полюса світу 18 000 років тому. Вона знову стане полярною зіркою через 9800 років.

Вега

Зірка Вега Фото: solar-system

Вега — це найяскравіша зірка в сузір'ї Ліри, вона розташована на відстані 25 світлових років від нас. Північний полюс світу вказував на зірку Вега приблизно 14 000 років тому. Вега знову стане полярною зіркою приблизно через 12 000 років. Вега — одна з найяскравіших зірок у північній півкулі, і вона стала знаменитішою 1984 року, коли навколо неї вперше виявили диск із матеріалу, що утворює планети, діаметром майже 150 млрд км.

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