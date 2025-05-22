Такое увидели впервые: одна галактика убивает другую с помощью пожирателя материи (фото)

Ученые впервые наблюдали взаимодействие двух галактик в ранней Вселенной, во время которого одна галактика пронзает другую мощным лучом смертоносного излучения. Оно мешает другой галактике создавать новые звезды и таким образом убивает ее. Без новых звезд такие галактики становятся мертвыми, как их называют астрономы.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Gizmodo.

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Взаимодействие галактик является обычным явлением во Вселенной. Иногда это приводит к тому, что галактики сталкиваются и образуют еще большие объекты. В этом случае обмен межзвездным газом провоцирует появление новых звезд. Но астрономы стали свидетелями совсем другого явления.

Битва галактик в ранней Вселенной

С помощью радиотелескопа ALMA и телескопа VLT ученые наблюдали за настоящей космической битвой двух галактик в ранней Вселенной, которые находятся на расстоянии примерно 11 млрд световых лет от нас. То есть свет от этих галактик летел к нам 11 млрд лет, а само взаимодействие галактик происходило тогда, когда Вселенной было примерно 2,8 млрд лет. Две галактики на тот момент двигались со скоростью 500 км/с, что должно было привести к неизбежному их столкновению.

Но астрономы впервые обнаружили, как одна галактика выстреливает лучом излучения в другую галактику, что препятствует появлению новых звезд в последней. Ученые считают, что смертоносное излучение исходит из квазара в центре одной из галактик.

Квазары – это чрезвычайно яркие активные ядра галактик, которые создают сверхмассивные черные дыры. Когда черная дыра поглощает очень много окружающей материи, то часть ее остается вокруг черной дыры и сильно нагревается с излучением света. Также в это время квазары выпускают очень мощное излучение.

Две галактики, которые идут на столкновение друг с другом. Снимок радиотелескопа ALMA Фото: ESO

Такое явление наблюдали впервые

Ученые говорят, что они впервые увидели, как излучение квазара влияет на структуру газа другой галактики. Это излучение разрушает плотные облака газа, которые в итоге становятся слишком маленькими, чтобы из них под влиянием гравитации могли образоваться новые звезды. Таким образом вторая галактика постепенно становится мертвой, ведь в ней в конечном итоге, вероятно остались лишь старые звезды.

Фотография двух взамодействующих галактик, сделанная телескопом VLT Фото: ESO

Одна галактика убивает другую, но и сама меняется

Но это еще не все. Астрономы обнаружили, что галактика с квазаром также меняется. Взаимодействие двух галактик приводит к тому, что в галактику, выпускающую смертоносное излучение, попадает больше межзвездного газа. В итоге этот газ направляется к сверхмассивной черной дыре, что провоцирует еще более активное поглощение матери черной дырой. Это приводит к появлению еще более сильного излучения, которое продолжает убивать соседнюю галактику.

Это исследование дает новую информацию о том, как эволюционировали галактики в ранней Вселенной, как квазары помогают формировать галактики, в которых они находятся и как квазары уничтожают другие галактики.

Столкновение нашей галактики с галактикой Андромеды

Галактика Андромеды Фото: NASA

Напоминаем, что наша галактика Млечный Путь также имеет в центре сверхмассивную черную дыру, но она не очень активная, а потому не создает квазар. Также наша галактика в течение миллиардов лет росла за счет слияния с другими, более мелкими галактиками. Считается, что это будет происходить и в будущем до того, как примерно через 4 млрд лет Млечный Путь не столкнется с галактикой Андромеды. Сейчас она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет от нас, но постепенно приближается. Слияние Млечного Пути и галактики Андромеды приведет к созданию новой, очень большой галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли раскрыть одну из загадок космоса, которая связана со слишком высокой температурой скоплений галактик, которые, согласно теории, должны быть холодными.

Также Фокус писал о том, что молнии создают самое мощное излучение в атмосфере Земли и физики впервые выяснили, как это происходит. Ученые смогли увидеть, как как молнии создают вспышки гамма-излучения на Земле.