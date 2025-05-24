Кінець усього: 4 варіанти того, як і коли може зникнути наш Всесвіт

Наш Всесвіт існує вже 13,8 млрд років і весь цей час він розширюється, тобто збільшується в розмірах. Але цей процес, як вважають учені, не триватиме вічно і життя Всесвіту закінчиться катастрофічною смертю.

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Про це пише Live Science.

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Теорія Великого вибуху

Згідно із загальноприйнятою космологічною моделлю, Всесвіт виникав 13,8 млрд років тому внаслідок Великого вибуху. Спочатку існувала нескінченно мала і нескінченно щільна гаряча точка, відома як сингулярність, яка швидко розширилася. Важливо розуміти, що Великий вибух не був вибухом у звичному сенсі. Це було розширення самого простору, а не поширення матерії у вже існуючому просторі. Відтоді Всесвіт охолов, але продовжує розширення з прискоренням, яке йому надає загадкова темна енергія.

Сучасна фізика не може повністю описати момент Великого вибуху, і для цього, як вважається, необхідні нові теорії, наприклад, теорія квантової гравітації. Вона може поєднати разом квантову механіку і загальну теорію відносності Ейнштейна, які не працюють разом.

Багато десятиліть учені сперечаються про те, як розвиватиметься Всесвіт у майбутньому і коли може настати його смерть. І все ж існують провідні теорії, які показують, як це може статися.

Смерть Всесвіту: Велике замерзання

Згідно з теорією Великого замерзання, Всесвіт розширюватиметься дедалі швидше протягом трильйонів років. Зрештою зірки та галактики почнуть зникати, адже в них настане кінець еволюційного розвитку. Міжзоряний газ стане настільки розрідженим, що перестануть формуватися нові зірки. Зірки перестануть випускати випромінювання і тепло.

Велике замерзання настільки розбавить енергію у Всесвіті, що будь-яка форма активності, не тільки поява нових зірок, а й поява чорних дір, припиниться. Таким чином Всесвіт буде темним і холодним.

Прихильники цієї теорії вважають, що така смерть Всесвіту настане через кількість років, яку можна уявити як одиницю, за якою йдуть 100 нулів.

Багато десятиліть учені сперечаються про те, як розвиватиметься Всесвіт у майбутньому і коли може настати його смерть. І все ж існують провідні теорії, які показують, як це може статися Фото: Live Science

Смерть Всесвіту: Велике стиснення

Згідно з теорією Великого стиснення, Всесвіт розширюватиметься деякий час, але потім настане зворотний процес, коли космос почне стискатися, поки не повернеться в початковий стан.

Спочатку зливатимуться скупчення галактик, потім самі галактики, і після цього всі зірки. І весь цей час температура у Всесвіті підвищуватиметься, доки зірки, що залишилися, не стануть настільки гарячими, що просто випаруються. Зрештою вся матерія стиснеться в маленьку крапку, відому, як сингулярність.

Деякі вчені вважають, що Велике стиснення може початися вже за 100 млрд років і триватиме відносно недовго за космічними мірками.

Смерть Всесвіту: Великий відскік

Деякі вчені вважають, що Велике стиснення може бути просто частиною більшого циклу розширення і стиснення Всесвіту, який називається Великим відскоком. Згідно з цією теорією, Всесвіт розпочався зі швидкого розширення і буде розширюватися деякий час, поки згодом не стиснеться в точку сингулярності, і будуть створені потрібні умови для нового Великого вибуху.

Смерть Всесвіту: Велике випаровування

Навіть якщо жодна з цих теорій не вірна, все одно може настати момент, коли вся звичайна матерія у Всесвіті, тобто зірки, галактики і чорні діри, просто припинить своє існування. Згідно з дослідженням, представленим у журналі Journal of Cosmology and Astroparticle Physics раніше цього року, через випромінювання Гокінга, яке передбачив відомий фізик Стівен Гокінг, усе у Всесвіті може повільно випаруватися. Це станеться через кількість років, яку можна уявити, як одиницю, за якою йдуть 78 нулів.

Точно передбачити долю Всесвіту поки що не може ніхто, але поліпшення розуміння природи темної енергії, а також інших загадкових особливостей Всесвіту, може уточнити теорії його смерті.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що в нашій галактиці блукають десятки чорних дір проміжної маси. Їхнє існування може допомогти вирішити давню космічну загадку.

Нагадуємо, що, як уже писав Фокус, фізики представили теорію, згідно з якою чорні діри можуть формуватися і рости всередині зірок.