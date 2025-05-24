Приватний космічний корабель зробив знімок південного полюса Місяця перед історичною посадкою (фото)

Японський приватний посадковий модуль Resilience спробує приземлитися на території Моря Холоду на Місяці менш, ніж через два тижні. Це буде перший в історії приватний японський дослідницький апарат, який опиниться на супутнику Землі, якщо все піде за планом.

Related video

Про це пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На сьогодні тільки одна приватна компанія, Intuitive Machines, змогла приземлити два посадкові модулі на Місяці. Уперше це сталося в лютому 2024 року, а вдруге — у березні 2025 року, як уже писав Фокус. Але друга посадка виявилася невдалою.

Поки що єдиним не приватним японським апаратом, який успішно приземлився на Місяці, був модуль SLIM Японського агентства аерокосмічних досліджень, як уже писав Фокус. Тому якщо все піде за планом, то посадковий модуль Resilience увійде в історію як перший японський приватний модуль на Місяці. Його посадка запланована на 5 червня на території Моря Холоду. Модуль, як уже писав Фокус, вийшов на орбіту навколо Місяця 6 травня.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль Resilience увійде в історію як перший японський приватний модуль на Місяці Фото: space.com

На борту у посадкового модуля Resilience, який побудувала компанія ispace, перебуває кілька наукових приладів і невеликий місяцехід. Він спробує зібрати зразки місячного ґрунту, щоб їх змогли вивчити вчені з NASA, згідно з укладеним контрактом.

У компанії ispace повідомили, що модуль Resilience, який зараз кружляє на орбіті навколо Місяця, зробив приголомшливу фотографію південного полюса супутника Землі. Саме там у 2027 році має відбутися висадка астронавтів NASA, вперше за 53 роки. На цій фотографії видно нерівний рельєф численних геологічних особливостей місячної поверхні.

Модуль Resilience, який зараз кружляє на орбіті навколо Місяця, зробив приголомшливу фотографію південного полюса Місяця Фото: space.com

Нагадуємо, що модуль Resilience було запущено 15 січня на борту ракети-носія Falcon 9, яка вивела в космос ще один приватний місячний модуль: Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Цей модуль, як уже писав Фокус, приземлився на Місяці 2 березня, і він став другим в історії приватним апаратом, який здійснив успішну м'яку посадку на Місяці. Якщо у модуля Resilience вдасться зробити те ж саме, то він стане третім в історії, кому це вдалося. Модуль Resilience летів до Місяця за іншою траєкторією, а тому його посадка відбудеться пізніше, ніж це сталося у Blue Ghost.

Фотографія Місяця, раніше зроблена місячним модулем Resilience Фото: X (Twitter)

Насправді для компанії ispace це вже друга спроба посадити успішно свій апарат на Місяці. Перша завершилася катастрофою у 2023 році.

Як уже писав Фокус, у березні цього року модуль Resilience зробив дивовижні фотографії Місяця і Землі.

Також Фокус писав про те, які існують 4 варіанти того, як і коли може зникнути наш Всесвіт. Він існує вже 13,8 млрд років і весь цей час він розширюється, тобто збільшується в розмірах. Але цей процес, як вважають вчені, не триватиме вічно і життя Всесвіту закінчиться катастрофічною смертю.