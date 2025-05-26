У Луны нет магнитного поля, но почему там есть магнитные камни: давняя загадка решена (фото)

Сейчас у Луны нет магнитного поля, а потому обнаружение на ее поверхности сильно намагниченных камней, десятилетиями оставалось загадкой. Теперь же ученые предложили теорию, которая объясняет, откуда на Луне могли взяться магнитные камни. Они связывают это с резким усилением древнего магнитного поля мощным ударом.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Исследования образцов лунной почвы, доставленных более 50 лет назад астронавтами NASA, а также анализ данных орбитальных лунных аппаратов показали, что в некоторых частях Луны, особенно на ее обратной стороне, находятся камни с сильными магнитными свойствами. Но у Луны давно нет магнитного поля, хотя оно существовало в далеком прошлом и было в несколько десятков раз слабее, чем у Земли.

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Ученые создали моделирование, которое показало, что мощный удар астероида миллиарды лет назад мог на короткое время усилить слабое магнитное поле Луны, что привело к тому, что в лунных камнях остались магнитные отпечатки.

Хотя у Луны было магнитное поле, ученые считают, что оно не было достаточно сильным само, чтобы намагнитить горные породы на ее поверхности. Но это мог сделать удар астероида, который, как предполагается, создал Море Дождей на Луне. Этот удар привел к испарению материала на поверхности и создал облако горячих электрически заряженных частиц, известных как плазма. Когда эта плазма окутала Луну, то она временно усилила ее магнитное поле. Ученые считают, что таким образом камни могли стать намагниченными.

Море Дождей имеет диаметр примерно 1123 км и является третьим по величине после Океана Бурь и Моря Холода лунным морем.

Море Дождей имеет диаметр примерно 1123 км

Моделирование показало, что удар астероида мог создать сейсмические ударные волны, которые пронеслись по Луне и сошлись на ее обратной стороне. Это привело к перемещению электронов в камнях и когда магнитное поле достигло пика, то магнитные отпечатки особенно хорошо зафиксировались в горных породах на обратной стороне Луны.

Море Дождей на Луне Фото: NASA

Расчеты ученых показывают, что усиление магнитного поля Луны могло продолжаться всего в течение часа, но этого было достаточно, чтобы навсегда оставить магнитный отпечаток в лунных камнях.

Авторы исследования говорят, что их теорию можно будет проверить с помощью астронавтов NASA, когда те высадятся на Луне в 2027 году. Дело в том, что наиболее сильно намагниченные камни находятся рядом с южным полюсом Луны, а там как раз и планируется высадка астронавтов.

Если будущие исследования выявят признаки сейсмической ударной волны и древнего магнетизма, то может подтвердить теорию о том, что магнитные аномалии на Луне были вызваны мощным ударом астероида.

Как уже писал Фокус, частный посадочный модуль Resilience, который готовится совершить историческую посадку на Луне 5 июня, сделал фотографию южного полюса спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что нечто странное происходит со светом, который путешествует по Вселенной. Астрофизик рассказал, что происходит с фотонами, частицами света, когда они преодолевают миллионы световых лет, прежде чем достичь Земли.