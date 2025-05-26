У Місяця немає магнітного поля, але чому там є магнітне каміння: давня загадка вирішена (фото)

Наразі Місяць не має магнітного поля, а тому виявлення на його поверхні сильно намагніченого каміння десятиліттями залишалося загадкою. Тепер же вчені запропонували теорію, яка пояснює, звідки на Місяці могли взятися магнітні камені. Вони пов'язують це з різким посиленням стародавнього магнітного поля потужним ударом.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених понад 50 років тому астронавтами NASA, а також аналіз даних орбітальних місячних апаратів показали, що в деяких частинах Місяця, особливо на його зворотному боці, є камені з сильними магнітними властивостями. Але Місяць давно не має магнітного поля, хоча воно існувало в далекому минулому і було в кілька десятків разів слабшим, ніж у Землі.

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Учені створили моделювання, яке показало, що потужний удар астероїда мільярди років тому міг на короткий час посилити слабке магнітне поле Місяця, що призвело до того, що в місячних каменях залишилися магнітні відбитки.

Хоча Місяць мав магнітне поле, вчені вважають, що воно не було достатньо сильним саме, щоб намагнітити гірські породи на його поверхні. Але це міг зробити удар астероїда, який, як передбачається, створив Море Дощів на Місяці. Цей удар призвів до випаровування матеріалу на поверхні і створив хмару гарячих електрично заряджених частинок, відомих як плазма. Коли ця плазма огорнула Місяць, то вона тимчасово посилила його магнітне поле. Вчені вважають, що таким чином камені могли стати намагніченими.

Море Дощів має діаметр приблизно 1123 км і є третім за величиною після Океану Бур і Моря Холоду місячним морем.

Море Дощів має діаметр приблизно 1123 км

Моделювання показало, що удар астероїда міг створити сейсмічні ударні хвилі, які пронеслися по Місяцю і зійшлися на його зворотному боці. Це призвело до переміщення електронів у камінні і коли магнітне поле досягло піку, то магнітні відбитки особливо добре зафіксувалися в гірських породах на зворотному боці Місяця.

Море Дощів на Місяці Фото: solar-system

Розрахунки вчених показують, що посилення магнітного поля Місяця могло тривати лише протягом години, але цього було достатньо, щоб назавжди залишити магнітний відбиток у місячних каменях.

Автори дослідження кажуть, що їхню теорію можна буде перевірити за допомогою астронавтів NASA, коли ті висадяться на Місяці 2027 року. Річ у тім, що найсильніше намагнічене каміння розташоване поруч із південним полюсом Місяця, а там якраз і планується висадка астронавтів.

Якщо майбутні дослідження виявлять ознаки сейсмічної ударної хвилі і стародавнього магнетизму, то це може підтвердити теорію про те, що магнітні аномалії на Місяці були викликані потужним ударом астероїда.

Як уже писав Фокус, приватний посадковий модуль Resilience, який готується здійснити історичну посадку на Місяці 5 червня, зробив фотографію південного полюса супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що щось дивне відбувається зі світлом, яке подорожує Всесвітом. Астрофізик розповів, що відбувається з фотонами, частинками світла, коли вони долають мільйони світлових років, перш ніж досягти Землі.