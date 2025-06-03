Море Холоду чекає: цього тижня відбудеться історична посадка на Місяць, що відомо (фото)

Японська компанія ispace готується приземлити свій посадковий модуль Reslience на поверхні Місяця вже в середу, 5 червня, і таким чином може увійти в історію, якщо все піде за планом.

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Про це пише Space.

Посадковий модуль Reslience має здійснити посадку на території Моря Холоду (базальтова рівнина) у північній півкулі Місяця в середу, 5 червня, о 22:24 за Києвом.

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Якщо все піде за планом, то це буде величезне досягнення не тільки для компанії ispace, яка створила місячний модуль, а й для всієї Японії. На сьогодні ця країна змогла успішно приземлити тільки один посадковий модуль на поверхню Місяця минулого року. Це був місячний модуль SLIM, створений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).

Місяць. Один зі знімків, зроблених місячним модулем Reslience Фото: X (Twitter)

Компанія ispace два роки тому намагалася здійснити посадку свого першого модуля на Місяці, але все завершилося катастрофою. Якщо модуль Resilience здійснить м'яку посадку на Місяці, то це буде перший приватний апарат з Японії, якому вдалося це зробити. Цей модуль має провести дослідження поверхні Місяця, а також випустити на поверхню супутника Землі невеликий місяцехід, який має зібрати зразки місячного ґрунту.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Японський місячний модуль Reslience відправила в космос ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX у січні цього року разом з американським приватним місячним модулем Blue Ghost, створеним компанією Firefly Aerospace. Модуль зі США успішно приземлився на Місяці на початку березня цього року і провів важливі наукові дослідження.

Модуль Resilience летів до Місяця довшою траєкторією для економії палива Фото: space.com

Модуль Resilience летів до Місяця довшою траєкторією для економії палива і спочатку облетів Місяць, а тільки потім вийшов на орбіту навколо супутника Землі на початку травня. 28 травня модуль Resilience завершив важливий маневр, який дозволив вийти йому на кругову орбіту навколо Місяця на висоті 100 км над його поверхнею. Тепер він готується до історичної посадки.

Поверхня Місяця. Один зі знімків, зроблених місячним модулем Reslience Фото: space.com

Якщо все піде за планом, то місячний модуль Resilience стане третім в історії приватним апаратом, який успішно приземлився на Місяці. Уперше це зробив посадковий модуль американської компанії Intuitive Machines на початку минулого року.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, чому деякі місячні камені мають ознаки магнетизму, хоча у Місяця давно не існує глобального магнітного поля.

Також Фокус писав про те, що, як показало дослідження, ядро Червоної планети сформувалося швидше, ніж ядро Землі, завдяки тому, що до центру Марса перемістилися розплавлене залізо і сульфіди нікелю.