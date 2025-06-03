Угроза из глубокого космоса: в любой момент Солнечная система может быть уничтожена
Исследование показывает, что в течение нескольких миллиардов лет в любой момент времени может произойти разрушение стабильности Солнечной системы из-за пролетающих мимо звезд.
Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Phys.
Многие исследования показывают, что орбиты планет Солнечной системы будут оставаться стабильными в течение примерно 4,5 -5 млрд лет, пока Солнце не начнет превращение в красного гиганта. Тогда наша звезда увеличится в размерах, что может привести к поглощению самых близких к звезде планет – Венеры и Меркурия. То же самое может произойти и с Землей. Но эти исследования не учитывали близкие пролеты других звезд рядом с Солнечной системой, которая является относительно изолированным местом в нашей галактике Млечный Путь.
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Согласно новому исследованию, звезды, проходящие близко к Солнечной системе, могут потенциально ее разрушить в течение ближайших 5 млрд лет. При этом сложно предсказать, в какой именно момент времени на опасно близком расстоянии от Солнца окажется та или иная звезда.
Как показывает моделирование, гравитационное влияние таких пролетающих звезд будет настолько сильным, что может вытолкнуть некоторые внешние планеты из Солнечной системы. Есть большая вероятность, что это произойдет с карликовой планетой Плутон, орбита которой считалась ранее чрезвычайно стабильной. Также это может произойти с планетой Меркурий, которая если и не будет выброшена, то может врезаться в Солнце.
Даже если этого не произойдет, то орбиты таких планет как Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер могут сильно измениться. Особенно опасно для нас изменение орбиты Юпитера. Перемещение самой большой планеты Солнечной системы негативно повлияет на орбиты таких планет, как Земля и Марс, а также, возможно, Венера и Меркурий.
Моделирование показало, что близкие пролеты других звезд рядом с Солнцем могут не просто привести к изменению орбит планет Солнечной системы, а эта вероятность на 50% выше, чем вероятность того, что Солнечная система будет разрушена внутренней нестабильностью орбит планет.
Если у нашей планеты изменится орбита, то это может привести к тому, что Земля станет непригодной для жизни. Земля находится на таком расстоянии от Солнца, что это позволяет планете поддерживать необходимые условия для жизни.
Ученые пришли к выводу, что изменения орбит планет из-за пролетающих мимом звезд могли происходить в прошлом и признаки этих изменений можно обнаружить.
Как уже писал Фокус, мощная ракета Илона Маска позволит в 3 раза быстрее долететь до Марса. Если у компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, получится наконец-то ввести в эксплуатацию ракету Starship, то с ее помощью можно будет добраться до Красной планеты намного быстрее, считают ученые.
Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что риск столкновения нашей галактики с галактикой Андромеды значительно ниже, чем предполагалось. С другой стороны, исследование показало, что в Млечный Путь все же врежется, но другая галактика.