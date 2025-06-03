Угроза из глубокого космоса: в любой момент Солнечная система может быть уничтожена

Исследование показывает, что в течение нескольких миллиардов лет в любой момент времени может произойти разрушение стабильности Солнечной системы из-за пролетающих мимо звезд.

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Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Phys.

Многие исследования показывают, что орбиты планет Солнечной системы будут оставаться стабильными в течение примерно 4,5 -5 млрд лет, пока Солнце не начнет превращение в красного гиганта. Тогда наша звезда увеличится в размерах, что может привести к поглощению самых близких к звезде планет – Венеры и Меркурия. То же самое может произойти и с Землей. Но эти исследования не учитывали близкие пролеты других звезд рядом с Солнечной системой, которая является относительно изолированным местом в нашей галактике Млечный Путь.

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Согласно новому исследованию, звезды, проходящие близко к Солнечной системе, могут потенциально ее разрушить в течение ближайших 5 млрд лет. При этом сложно предсказать, в какой именно момент времени на опасно близком расстоянии от Солнца окажется та или иная звезда.

Солнечная система может быть разрушена влиянием пролетающей звезды Фото: Business Insider

Как показывает моделирование, гравитационное влияние таких пролетающих звезд будет настолько сильным, что может вытолкнуть некоторые внешние планеты из Солнечной системы. Есть большая вероятность, что это произойдет с карликовой планетой Плутон, орбита которой считалась ранее чрезвычайно стабильной. Также это может произойти с планетой Меркурий, которая если и не будет выброшена, то может врезаться в Солнце.

Даже если этого не произойдет, то орбиты таких планет как Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер могут сильно измениться. Особенно опасно для нас изменение орбиты Юпитера. Перемещение самой большой планеты Солнечной системы негативно повлияет на орбиты таких планет, как Земля и Марс, а также, возможно, Венера и Меркурий.

Особенно опасно для нас изменение орбиты Юпитера (на фото). Перемещение самой большой планеты Солнечной системы негативно повлияет на орбиты таких планет, как Земля и Марс Фото: NASA

Моделирование показало, что близкие пролеты других звезд рядом с Солнцем могут не просто привести к изменению орбит планет Солнечной системы, а эта вероятность на 50% выше, чем вероятность того, что Солнечная система будет разрушена внутренней нестабильностью орбит планет.

Если у нашей планеты изменится орбита, то это может привести к тому, что Земля станет непригодной для жизни. Земля находится на таком расстоянии от Солнца, что это позволяет планете поддерживать необходимые условия для жизни.

Если у нашей планеты изменится орбита, то это может привести к тому, что Земля станет непригодной для жизни Фото: space.com

Ученые пришли к выводу, что изменения орбит планет из-за пролетающих мимом звезд могли происходить в прошлом и признаки этих изменений можно обнаружить.

Как уже писал Фокус, мощная ракета Илона Маска позволит в 3 раза быстрее долететь до Марса. Если у компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, получится наконец-то ввести в эксплуатацию ракету Starship, то с ее помощью можно будет добраться до Красной планеты намного быстрее, считают ученые.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что риск столкновения нашей галактики с галактикой Андромеды значительно ниже, чем предполагалось. С другой стороны, исследование показало, что в Млечный Путь все же врежется, но другая галактика.