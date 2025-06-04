Через 600 лет астрономы раскрыли тайну загадочной китайской "гостевой звезды" (фото)

Древнее астрономическое событие, которое описали китайские ученые, наконец-то было идентифицировано. Оказалось, что "гостевая звезда" была результатом смерти звезды похожей на Солнце.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Gizmodo.

В октябре 1408 года придворные астрономы китайского императора зафиксировали странное событие в космосе. Это был яркий желтый объект, который не двигался и сиял в течение более десяти ночей.

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Этот объект в исторических документах был описан как имеющий размер с чашку и очень яркий. Это зрелище было настолько необычным, что древние астрономы официально задокументировали его. На протяжении столетий эта "гостевая звезда", как ее назвали китайские астрономы, оставалась загадкой, ведь было непонятно, что именно увидели в небе в 1408 году. Теперь же авторы исследования считают, что они определили, что это за объект.

Астрономы обнаружили древний отчет китайского придворного чиновника, который отвечал за создание поздравительных и хвалебных текстов для императора. Этот официальный документ содержит более полный и достоверный отчет, чем предыдущие описания события, и он позволил астрономам исключить возможность поддельной или неверно интерпретированной записи. В этом документе, увиденный в космосе объект, описывается как неподвижный, который сиял более 10 дней, и находился в той части космоса, которая теперь ассоциируется с созвездиями Лебедя и Лисички. В отличие от комет или метеоритов, которые проносятся по небу, этот объект оставался на месте и сохранял свою яркость, что позволило предположить, что это была звезда.

Древняя китайская астрономическая карта Фото: Gizmodo

В то же время, астрономы предполагают, что описанный в документе объект имеет характеристики взрыва новой. При этом яркость от этого взрыва была стабильной необычно долгое время для таких событий.

Взрыв новой – это термоядерный взрыв, который происходит на поверхности звезды типа белый карлик. Звезда на короткое время увеличивает свою яркость в сотни тысяч или даже миллионы раз. Такие взрывы происходят, когда белый карлик притягивает к себе вещество более крупной звезды, с которой он находится в двойной системе. При этом взрыв новой в отличие от взрыва сверхновой не приводит к уничтожению звезды.

Взрыв новой – это термоядерный взрыв, который происходит на поверхности звезды типа белый карлик Фото: ScienceAlert

Сами белые карлики представляют собой сжатые ядра таких звезд, как Солнце, которые уже умерли. При этом белые карлики по размеру похожи на Землю, но их масса рана почти массе Солнца. Это значит, что это очень плотные объекты с сильной гравитацией.

Ученые говорят, что при расшифровке документа им пришлось учитывать тонкости, заложенные в языке записи. Древние китайские астрономы были осторожны в том, как они описывали небесные явления, когда докладывали о них императору. Чтобы гарантировать его хорошее настроение, придворные астрономы описывали космические события в позитивном ключе. Поэтому взрыв новой был описан как желтый и блестящий объект, при этом были упущены важные детали, которые могли бы испортить настроение императору.

Объединив этот исторический документ с современной астрофизикой, ученые утверждают, что "гостевая звезда" 1408 года почти наверняка является взрывом новой.

Крабовидная туманность Фото: NASA

Напоминаем, что древние китайские астрономы в 1054 году зафиксировали в исторических документах появление еще одной "гостевой звезды", которая, как выяснилось позже была взрывом сверхновой. Так погибают более массивные звезды, чем Солнце, в результате на их месте появляются нейтронная звезда и остаток сверхновой. Сейчас известно, что взрыв звезды 1054 года оставил после себя Крабовидную туманность.

Как уже писал Фокус, в течение нескольких миллиардов лет в любой момент времени может произойти разрушение Солнечной системы из-за пролетающих мимо звезд, как показывает исследование.