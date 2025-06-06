Витрачено $10 млрд: найпотужніша у світі ракета Ілона Маска може ніколи не полетіти в космос

Експерти вважають, що розробка ракети Starship від компанії SpaceX зайшла в глухий кут. І вона може ніколи не почати звичайні польоти в космос, хоча однією з її цілей створення є пілотовані польоти на Марс.

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Про це пише Futurism.

Минулого тижня два ступені найбільшої та найпотужнішої ракети світу Starship, створеної компанією Ілона Маска SpaceX, вибухнули під час дев'ятого випробувального польоту. Нижній ступінь ракети (прискорювач) під назвою Super Heavy вибухнув через кілька хвилин під час спроби приземлення назад на стартовий майданчик. Верхній ступінь ракети (космічний корабель із такою самою назвою Starship) вибухнув приблизно за 40 хвилин після запуску, після того, як досяг космосу і почав повертатися назад.

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Розробка ракети Starship супроводжується невдачами, що підтверджують уже 9 випробувальних польотів, які всі завершилися невдало. Хоча невдачі — це частина формули успіху компанії SpaceX, за словами інженера, який став журналістом, Вілла Локетта, тривала низка невдач свідчить про те, що SpaceX, імовірно, зайшла в глухий кут із ракетою Starship.

Одна з переваг Starship — це можливість повторного використання двох її ступенів. Якщо прискорювач і космічний корабель зможуть безпечно виконувати багаторазові запуски, то це заощадить компанії SpaceX та її клієнтам час і гроші. Інша перевага ракети Starship — це здатність перевозити величезну кількість вантажів і людей за один раз, що робить більш вигідними у фінансовому плані місії в космос, зокрема й майбутні пілотовані польоти на Марс.

Проте, через два роки відтоді, як ракета Starship вперше вирушила у свій випробувальний політ, SpaceX все ще далека від досягнення своїх цілей. Під час присипного польоту лише вдруге повторно використовували прискорювач, а космічний корабель зміг вивести в космос лише 16 тонн вантажів, хоча повинен перевозити 150 тонн.

Одна з переваг Starship — це можливість повторного використання двох її ступенів Фото: Starship

Згідно з аналізом Локетта, прискорювач Super Heavy надто важкий і крихкий, а тому його потрібно модернізувати і зробити легшим і міцнішим, щоб він міг постійно виконувати повернення на стартовий майданчик.

Космічний корабель Starship під час двох останніх польотів хоч і досяг космосу, але в нього стався витік палива. Це означає, що в руховій системі існує серйозна проблема, яку не можуть поки що усунути.

Локетт вважає, що вся ракета Starship має бути легшою на 100 тонн і набагато міцнішою, щоб її можна було використовувати багато разів, але найголовніше, щоб вона змогла успішно працювати під час випробувального польоту. Локтт вважає, що це неможливо зробити.

Згідно з аналізом Локетта, прискорювач Super Heavy надто важкий і крихкий, а тому його потрібно модернізувати і зробити більш легким і міцним Фото: SpaceX

Венді Вітман Кобб, експертка в аерокосмічній галузі, каже, що компанія SpaceX вирішила виконати дуже складне інженерне завдання: зробити і прискорювач, і космічний корабель багаторазовими і одночасно, щоб ракета Starship могла нести величезну кількість вантажу.

Вітман Кобб каже, що SpaceX використала інший підхід при розробці своєї багаторазової ракети Falcon 9, яка є дуже надійною і це зараз основна "робоча конячка" компанії Ілона Маска. Інженери SpaceX кілька років намагалися зробити обидва ступені ракети Falcon 9 багаторазовими, але потім вирішили, що таким буде лише прискорювач.

Вітман Кобб зберігає обережний оптимізм щодо подальшої долі Starship. Вона вважає, що SpaceX зможе змусити Starship працювати і ця ракета зможе виконувати звичайні польоти в космос. Але Локетт вважає, що після дев'яти невдалих випробувальних польотів, на які було витрачено 10 млрд доларів, розробка Starship перебуває в глухому куті і невідомо, чи зможе вона працювати нормально.

Фокус уже писав про те, що Ілон Маск погодився з тим, що президенту США Дональду Трампу потрібно оголосити імпічмент, а також заявив, що виведе з експлуатації космічний корабель Dragon, який доставляє вантажі та астронавтів на МКС.

Також Фокус писав про те, що екіпаж МКС і сама станція опинилися під загрозою. Міжнародній космічній станції на орбіті Землі залишилося кілька років до того, як її відправлять на "пенсію". Тепер же майбутнє орбітальної лабораторії має ще більш хиткий вигляд, оскільки NASA змушене скоротити свої витрати.

Ще Фокус писав про те, що небезпечний астероїд розміром з авіаносець наблизився до Землі. За цим польотом спостерігали астрономи з проекту Virtual Telescope.