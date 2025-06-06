Екіпаж МКС і сама станція опинилися під загрозою: у всьому винна адміністрація Трампа

Міжнародній космічній станції на орбіті Землі залишилося кілька років до того, як її відправлять на "пенсію". Тепер же майбутнє орбітальної лабораторії видається ще більш хитким, бо NASA змушене скоротити свої витрати.

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Про це повідомляє Gizmodo.

Днями Центр розвитку науки в космосі (CASIS), який управляє Національною лабораторією МКС, скасував свою дослідницьку конференцію щодо космічної станції. Конференція мала відбутися наприкінці липня, але CASIS оголосив, що "поточне нормативне і бюджетне середовище не підтримує проведення" щорічної конференції цього року.

Таке рішення відомство ухвалило майже через місяць після того, як було опубліковано "худий" бюджет фінансування NASA у 2026 році від адміністрації Дональда Трампа. Бюджет агентства скорочується на 6 млрд доларів, що на 24% менше від поточного бюджету NASA в розмірі 24,8 мільярда доларів на 2025 рік.

У бюджеті також пропонується скоротити чисельність екіпажу МКС перед її виведенням з експлуатації у 2030 році. Після цього МКС мають замінити кілька комерційних космічних станцій.

Фінансування МКС може бути скорочено на чверть, 1,24 млрд доларів до 920 млн доларів, згідно з бюджетом адміністрації Трампа.

"Кількість польотів екіпажів і вантажів на станцію буде значно скорочено. Урізаний дослідницький потенціал станції буде зосереджено на зусиллях, що мають вирішальне значення для програм дослідження Місяця і Марса", — йдеться в бюджетній пропозиції.

За словами менеджерки програми МКС NASA Дани Вайгель, космічне агентство вже стикалося з проблемами ресурсів щодо космічної станції до пропозиції щодо бюджету на 2026 рік.

"Станція зіткнулася з накопичувальним багаторічним скороченням бюджету. Це вже скоротило кількість екіпажів і вантажів, які відправляються на МКС", — зазначає Вайгель.

Вантаж містить припаси для членів екіпажу на борту. Понад два десятиліття космічне агентство утримувало на борту МКС екіпаж із щонайменше чотирьох астронавтів NASA, а також міжнародних членів екіпажу з Росії, Японії, Канади та інших країн. Раніше NASA здійснювало чотири або п'ять вантажних місій на рік, але агентство запланувало тільки три висадки у 2025 році.

"Ми розглядаємо можливість скорочення чисельності екіпажу до трьох осіб. Це те, над чим ми працюємо і намагаємося оцінити сьогодні", — підсумувала Вайгель.

NASA також розглядає можливість збільшення тривалості місій на МКС із шести до восьми місяців.

Тим часом п'ять комерційних космічних станцій, включно з Orbital Reef, Axiom Station і Starlab, наразі перебувають у розробці, але вони ще далекі від готовності приймати астронавтів на низькій навколоземній орбіті. МКС підтримує постійну присутність орбітальної науки над поверхнею Землі, що залишить після себе велику прогалину, яку необхідно заповнити.

Нагадаємо, NASA збирається знищити МКС шляхом падіння станції на Землю. Чи може смертельне занурення Міжнародної космічної станції у 2031 році забруднити навколишнє середовище? Це питання вже стоїть на порядку денному.