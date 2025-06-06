Экипаж МКС и сама станция оказались под угрозой: всему виной администрация Трампа

Международной космической станции на орбите Земли осталось несколько лет до того, как ее отправят на “пенсию”. Теперь же будущее орбитальной лаборатории выглядит еще более шатким, потому как NASA вынуждено сократить свои расходы.

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Об этом сообщает Gizmodo.

На днях Центр развития науки в космосе (CASIS), который управляет Национальной лабораторией МКС, отменил свою исследовательскую конференцию по космической станции. Конференция должна была пройти в конце июля, но CASIS объявил, что “текущая нормативная и бюджетная среда не поддерживает проведение” ежегодной конференции в этом году.

Такое решение ведомство приняло почти через месяц после того, как был опубликован “тощий” бюджет финансирования NASA в 2026 году от администрации Дональда Трампа. Бюджет агентства сокращается на 6 млрд долларов, что на 24% меньше текущего бюджета NASA в размере 24,8 миллиарда долларов на 2025 год.

В бюджете также предлагается сократить численность экипажа МКС перед его выводом из эксплуатации в 2030 году. После этого МКС должны заменить несколько коммерческих космических станций.

Финансирование МКС может быть сокращено на четверть, 1,24 млрд долларов до 920 млн долларов, согласно бюджету администрации Трампа.

“Количество полетов экипажей и грузов на станцию ​​будет значительно сокращено. Урезанный исследовательский потенциал станции будет сосредоточен на усилиях, имеющих решающее значение для программ исследования Луны и Марса”, - говорится в бюджетном предложении.

По словам менеджера программы МКС NASA Даны Вайгель, космическое агентство уже сталкивалось с проблемами ресурсов в отношении космической станции до предложения по бюджету на 2026 год.

“Станция столкнулась с накопительным многолетним сокращением бюджета. Это уже сократило количество экипажей и грузов, которые отправляются на МКС”, - отмечает Вайгель.

Груз включает в себя припасы для членов экипажа на борту. Более двух десятилетий космическое агентство содержало на борту МКС экипаж из не менее четырех астронавтов NASA, а также международных членов экипажа из России, Японии, Канады и других стран. Ранее NASA осуществляло четыре или пять грузовых миссий в год, но агентство запланировало только три высадки в 2025 году.

“Мы рассматриваем возможность сокращения численности экипажа до трех человек. Это то, над чем мы работаем и пытаемся оценить сегодня”, - подытожила Вайгель.

NASA также рассматривает возможность увеличения продолжительности миссий на МКС с шести до восьми месяцев.

Между тем, пять коммерческих космических станций, включая Orbital Reef, Axiom Station и Starlab, в настоящее время находятся в разработке, но они еще далеки от готовности принимать астронавтов на низкой околоземной орбите. МКС поддерживает постоянное присутствие орбитальной науки над поверхностью Земли, что оставит после себя большой пробел, который необходимо заполнить.

Напомним, NASA собирается уничтожить МКС путем падения станции на Землю. Может ли смертельное погружение Международной космической станции в 2031 году загрязнить окружающую среду? Этот вопрос уже стоит на повестке дня.