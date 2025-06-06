Небезпечний астероїд розміром з авіаносець наблизився до Землі: це можна побачити (відео)

Величезний потенційно небезпечний астероїд 2008 DG5 пролетів повз Землю вночі в п'ятницю, 6 червня на близькій відстані за космічними мірками. За цим польотом спостерігали астрономи з проекту Virtual Telescope.

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Про це пише Space.

Уперше вчені з NASA виявили астероїд 2008 DG5 у 2008 році і відтоді спостерігають за його переміщенням у космосі. Цей астероїд шириною від 300 до 700 метрів, що можна порівняти з довжиною авіаносця класу Gerald R. Ford, є потенційно небезпечним. Такий статус астероїди отримують, якщо мають розмір понад 140 метрів і наближаються до Землі на відстань ближче, ніж 7,5 млн км.

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Поки що спостереження за майже 1800 потенційно небезпечними астероїдами свідчать, що до кінця цього століття жоден із них не має врізатися в нашу планету. Але космос — це непередбачуване місце, а тому траєкторія руху таких астероїдів може змінитися, тому науковці за ними постійно спостерігають.

Астероїд 2008 DG5 наблизився до Землі на відстань майже 3,5 млн км, що майже в 9 разів далі, ніж Місяць, о 2:59 за Києвом у п'ятницю, 6 червня. За польотом астероїда можна було спостерігати в прямому ефірі за допомогою трансляції італійського проекту Virtual Telescope.

На такій величезній відстані від Землі, яка є відносно невеликою за космічними мірками, астероїд 2008 DG5 виглядав як одиночна точка світла. Астероїди не випромінюють світло, а лише відбивають світло Сонця. Аналіз спектра світла може дати уявлення про розмір космічного каменю. Але вчені часто можуть лише приблизно оцінити розмір астероїда, а тому ширина 2008 DG5 вказана як діапазон між 300 і 700 метрів.

Проект Virtual Telescope використовує мережу роботизованих телескопів для спостереження за космосом, зокрема за астероїдами, що пролітають повз. За три дні до зближення 2008 DG5 із Землею астрономи з проекту показали зображення астероїда, коли він перебував на відстані приблизно 3,6 млн км від Землі. Це зображення було зроблено за допомогою 17-дюймового телескопа PlaneWave, розташованого в Італії. На знімку астероїд видно як яскраву точку світла на тлі невеликих ліній, які являють собою розмиті зображення зірок.

Астероїд 2008 DG5 Фото: мини-луна

Найнебезпечніші астероїди

Нижче представлено список деяких найбільш потенційно небезпечних астероїдів, які можуть впасти на Землю.

Астероїд Апофіс має діаметр приблизно 340 метрів. У 2029 році він пролетить повз Землю на відстані 31 000 км. На такій відстані знаходяться деякі супутники. Як уже писав Фокус, вчені збираються ретельно вивчити цей астероїд з близької відстані за допомогою космічних апаратів.

Астероїд Бенну має діаметр приблизно 500 метрів. Вважається, що в період з 2178 по 2290 роки він може врізатися в Землю. Дослідження зразків породи з цього астероїда показало, що він має несподіваний хімічний склад, як уже писав Фокус.

Астроїд 1950 DA має діаметр приблизно 1,3 км. Поки що вважається, що цей астероїд може врізатися в Землю не раніше 2880 року, але він має велику невизначеність в орбіті, а тому це може статися і раніше.

Як уже писав Фокус, на Титані відбувається щось дивне, ніхто не може це пояснити. Замість того, щоб залишатися постійно фіксованою на одній лінії з поверхнею найбільшого супутника Сатурна, атмосфера Титана постійно коливається.