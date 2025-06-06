Найбільший супутник Сатурна: на Титані відбувається щось дивне, ніхто не може це пояснити

Щось дуже дивне відбувається в атмосфері Титана. Замість того, щоб залишатися постійно фіксованою на одній лінії з поверхнею найбільшого супутника Сатурна, атмосфера постійно коливається протягом різних сезонів.

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Дослідження опубліковано в журналі Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

Астрономи зібрали дані спостережень за Титаном за 13 років. Вони виявили, що атмосфера Титана не обертається відповідно до його поверхні у фіксованому положенні, а замість цього зміщується залежно від сезонів на супутнику Сатурна. Поки що не зрозуміло, що спричиняє незвичайну поведінку атмосфери Титана.

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Астрономи кажуть, що атмосфера Титана діє як гіроскоп, стабілізуючи себе в просторі. Щось сталося на Титані, що змістило рух його атмосфери відносно осі обертання супутника Сатурна і вона почала коливатися залежно від сезонів Титана.

Цей сезонний зсув атмосфери припускає, що її нахил, який відрізняється від нахилу осі обертання Титана, може бути якось пов'язаний з орбітальним рухом супутника навколо Сонця разом із Сатурном протягом року. Рік на Титані триває майже 30 земних років на Землі і супроводжується значними змінами в температурі.

Астрономи кажуть, що атмосфера Титана діє як гіроскоп, стабілізуючи себе в просторі Фото: NASA

Хоча величина нахилу атмосфери змінюється, напрямок, на який він вказує, не змінюється: він завжди залишається спрямованим в одну й ту саму фіксовану точку. Чому так відбувається, поки неясно. Одна з гіпотез астрономів припускає, що в минулому на Титані сталося велике зіткнення з іншим небесним тілом, що спричинило коливання атмосфери, а також зміну клімату.

Коливання атмосфери Титана Фото: IFLS

Відомо, що всі небесні тіла обертаються навколо своєї осі і таким чином їх легко порівняти з гіроскопом, науковою версією дзиги. Вчені кажуть, що той факт, що атмосфера Титана поводиться як дзиґа, яка обертається, не пов'язана з обертанням його поверхні, вимагає подальшого дослідження, щоб зрозуміти фізику процесів, що відбуваються там.

Це дослідження має важливе значення для місії на Титан. У 2034 році на супутник Сатурна має прибути космічний апарат Dragonfly, який являє собою гелікоптер із ядерним двигуном. Для успішного приземлення апарату потрібне точне розуміння атмосфери Титана.

Астрономи покладають великі надії на Dragonfly, адже він може зробити багато важливих відкриттів Фото: NASA

Астрономи покладають великі надії на Dragonfly, адже він може зробити багато важливих відкриттів. За словами вчених, Титан — це одне з найбільш інтригуючих небесних тіл у Сонячній системі через його характеристики. Це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має велику атмосферу. На Титані також є річки, озера і моря з метану, а під поверхнею може знаходитися океан з рідкої води. У цьому океані можуть мешкати позаземні живі мікроорганізми.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що річки і моря на Титані мають незрозумілі особливості.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали найбільше зображення Всесвіту і виявили 800 000 галактик.