Крупнейший спутник Сатурна: на Титане происходит нечто странное, никто не может это объяснить

Что-то очень странное происходит в атмосфере Титана. Вместо того, чтобы оставаться постоянно фиксированной на одной линии с поверхностью самого большого спутника Сатурна, атмосфера постоянно колеблется в течение разных сезонов.

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Исследование опубликовано в журнале Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

Астрономы собрали данные наблюдений за Титаном за 13 лет. Они обнаружили, что атмосфера Титана не вращается в соответствии с его поверхностью в фиксированном положении, а вместо этого смещается в зависимости от сезонов на спутнике Сатурна. Пока не ясно, что вызывает необычное поведение атмосферы Титана.

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Астрономы говорят, что атмосфера Титана действует как гироскоп, стабилизируя себя в пространстве. Что-то произошло на Титане, что сместило движение его атмосферы относительно оси вращения спутника Сатурна и она начала колебаться в зависимости от сезонов Титана.

Это сезонное смещение атмосферы предполагает, что ее наклон, который отличается от наклона оси вращения Титана может быть как-то связан с орбитальным движением спутника вокруг Солнца вместе с Сатурном в течение года. Год на Титане длится почти 30 земных лет на Земле и сопровождается значительными изменениями в температуре.

Астрономы говорят, что атмосфера Титана действует как гироскоп, стабилизируя себя в пространстве Фото: NASA

Хотя величина наклона атмосферы меняется, направление, на которое он указывает, не меняется: он всегда остается направленным в одну и ту же фиксированную точку. Почему так происходит пока неясно. Одна из гипотез астрономов предполагает, что в прошлом на Титане произошло крупное столкновение с другим небесным телом, что вызвало колебания атмосферы, а также изменение климата.

Колебание атмосферы Титана Фото: IFLS

Известно, что все небесные тела вращаются вокруг своей оси и таким образом их легко сравнить с гироскопом, научной версией волчка. Ученые говорят, что тот факт, что атмосфера Титана ведет себя как вращающийся волчок, не связанный с вращением его поверхности, требует дальнейшего исследования, чтобы понять физику происходящих там процессов.

Это исследование имеет важное значение для миссии на Титан. В 2034 году на спутник Сатурна должен прибыть космический аппарат Dragonfly, который представляет собой вертолет с ядерным двигателем. Для успешной посадки аппарата потребуется точное понимание атмосферы Титана.

Астрономы возлагают большие надежды на Dragonfly, ведь он может сделать много важных открытий Фото: NASA

Астрономы возлагают большие надежды на Dragonfly, ведь он может сделать много важных открытий. По словам ученых, Титан – это одно из самых интригующих небесных тел в Солнечной системе из-за его характеристик. Это единственный спутник планеты в Солнечной системе, который имеет большую атмосферу. На Титане также есть реки, озера и моря из метана, в под поверхностью может находиться океан из жидкой воды. В этом океане могут обитать внеземные живые микроорганизмы.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что реки и моря на Титане имеют необъяснимые особенности.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили самое большое изображение Вселенной и обнаружили 800 000 галактик.