Обнаружили 800 000 галактик: астрономы получили самое большое изображение Вселенной (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб создали самую большую на сегодня карту Вселенной, обширную космическую панораму, которая позволила обнаружить сотни тысяч новых галактик. Ученые не знают, сможет ли сделать еще нечто подобное самый мощный космический телескоп еще раз.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Изображения ранней Вселенной были получены в рамках программы COSMOS-Web. Космический телескоп Уэбб обследовал участок неба, эквивалентный ширине трех полных Лун, которые находятся рядом друг с другом. Это самая широкая область наблюдения телескопа на сегодня. Телескоп сделал более 10 000 изображений и обнаружил почти 800 000 неизвестных галактик, многие из которых существовали на самых ранних этапах истории Вселенной.

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В результате ученые создали самую большую фотографию ранней Вселенной на основе данных космического телескопа Уэбб. Эта фотография является интерактивной и можно увидеть практически каждую галактику можно, если перейти по ссылке.

Ученые создали самую большую фотографию ранней Вселенной на основе данных космического телескопа Уэбб Фото: скриншот

Астрономы говорят, что они не знают, сможет ли когда-либо телескоп Уэбб повторить такой подвиг, чтобы снова охватить настолько обширный участок космоса. В любом случае новые доныне имеет огромное значение для астрономов. В рамках программы COSMOS-Web ученые получили изображения в 10 раз большего количества галактик из ранней Вселенной, чем ожидали.

На этом фотомонтаже показаны девять галактик, охватывающих все космическое время, сверху слева направо: современная Вселенная, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 миллиардов лет назад Фото: space.com

Огромное изображение ранней Вселенной позволило астрономам изучить характеристики обнаруженных галактик, включая их размер, форму и яркость. Таким образом можно сделать вывод о том, как они развивались.

Огромное изображение ранней Вселенной позволило астрономам изучить характеристики обнаруженных галактик, включая их размер, форму и яркость Фото: space.com

Астрономы изучили самые яркие галактики в центрах галактических скоплений, наблюдая за тем, как их структура, а также процесс образования звезд эволюционировали за последние 12 млрд лет. Ученым удалось увидеть структуры самых ранних галактик, которые существовали более 13 млрд лет назад. Напоминаем, что согласно теории Большого взрыва, Вселенная родилась примерно 13,8 млрд лет назад.

Фотомонтаж девяти галактик, охватывающих все космическое время, от современной Вселенной (вверху слева) до 10 миллиардов лет назад Фото: space.com

Астрономы говорят, что возможности телескопа Уэбб превзошли все их ожидания и он смог увидеть даже самые тусклые галактики, свет от которых летел к нам более 13 млрд лет.

Напоминаем, что космический телескоп Уэбб был запущен в космос в декабре 2021 года. После чего он отправился к месту своего постоянного расположения, которое находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли. В июле 2022 года телескоп Уэбб начал полноценную научную деятельность по исследованию Вселенной. Это самый мощный космический телескоп на сегодня, он оимеет мощные инфракрасные приборы, которые позволяют ему увидеть самые далекие объекты во Вселенной.

Космический телескоп Уэбб был запущен в космос в декабре 2021 года Фото: NASA

Например, недавно, как уже писал Фокус, астрономы сообщили, что с помощью телескопа Уэбб они обнаружили самую раннюю, а значит и самую далекую галактику в наблюдаемой Вселенной. Свет от нее летел к телескопу примерно 13 млрд 520 млн лет.

Как уже писал Фокус, объект из центра Млечного Пути посылает сигнал каждые 44 минуты и ученые не знают, что это. Глубоко в галактической плоскости Млечного Пути, где образуются звезды в большом количестве, один объект ведет себя крайне странно.

Также Фокус писал о том, что частный космический корабль врезался в Луну и историческая посадка не удалась. Посадочный модуль Resilience, созданный японской компанией ispace не смог успешно приземлиться на Луне 5 июня, и скорее всего разбился.